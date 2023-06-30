平鎮臨時站興建道停車空間不足 民代盼台鐵局再規畫

桃園鐵路地下化如火如荼興建中，其中平鎮臨時站最快預計2026年完成啟用，不過工程讓新富一街至新富四街路口改為單向道及取消路邊車格，造成地方停車空間不足，有民代希望增設停車空間或建置立體停車場。

交通部台鐵局回應，目前新富一街及新富四街交叉口已設置收費停車場82格，至於民代希望增加更多停車空間，目前新富一街及新富三街的新富段314地號作為放置大型機具、材料及工務所等工區使用，鐵道局預計租用至2033年，若後續土地不再做工區使用，可轉為建置停車空間，至於立體停車場因造價成本高，會後續再來評估研議。

立委呂玉玲及市議員舒翠玲表示，平鎮臨時站開工，周邊道路縮減，只好將原本的路邊停車格路邊塗銷，不然停車格車道寬度會不足，不過周邊住宅停車需求高，現在空間不足，強烈希望新富段314地號空地科規畫能停放汽機車空間，以利地方居民停放使用。

台鐵局指出，因應桃園鐵路地下化工程、興建平鎮車站臨時站及日後地下永久站，鐵道局仍需持續向台鐵局租用平鎮區新富段314地號部分土地，以作為放置大型機具、材料及工務所等工區使用，預計將租用至2033年。