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台66接國3北上匝道明早10點通車 高公局不辦儀式直接走
桃園市台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道第一階段北上匝道將在明天（30日）上午10時起通車，高速公路局今午表示，台66線銜接國3增設系統交流道第一階段北上匝道明起通車，不辦儀式，由台66線北上車輛可直行國3，將解決桃112甲線平面道路長期塞車問題。
過去桃園市台66線與國3沒有直接設置交流道銜接，須利用桃112甲線（大溪永昌路）平面道路上國3大溪交流道北上或南下，長期造成桃112甲線塞車，備受通行民眾抱怨，立委趙正宇等民代爭取下，行政院2018年核定國3銜接台66線系統交流道計畫，2019年動工迄今，北上第一階段系統匝道率先完工通車（另東側的北上L2匝道、L4匝道今年9月完工），整個系統交流道預計明年10月完工。
高公局表示，該局統計台66線往國3的車流量，高達88%車輛北上行經台66線、桃112甲線平面上國3行駛，長期造成桃112甲線道路平日、假日塞車嚴重，如今台66線銜接國3系統交流道北上匝道率先通車，台66線往國3北上8、9成車輛直行國3方向，可解決桃112甲線平面塞車現象。
市府交通局表示，八德、大溪人口不斷成長，造成桃112甲線、國3大溪交流道常態性塞車、尖峰時段壅塞嚴重，台66線銜接國3系統交流道完工通車，明天北上匝道率先通車，整體系統交流道預計明年10月完工通車，才能徹底解決八德、大溪區域性交通問題，讓國3大溪交流道車流分流改善。
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