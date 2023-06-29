台66接國3北上匝道明早10點通車 高公局不辦儀式直接走

桃園市台66線快速道銜接國道3號增設系統交流道第一階段北上匝道將在明天（30日）上午10時起通車，高速公路局今午表示，台66線銜接國3增設系統交流道第一階段北上匝道明起通車，不辦儀式，由台66線北上車輛可直行國3，將解決桃112甲線平面道路長期塞車問題。

過去桃園市台66線與國3沒有直接設置交流道銜接，須利用桃112甲線（大溪永昌路）平面道路上國3大溪交流道北上或南下，長期造成桃112甲線塞車，備受通行民眾抱怨，立委趙正宇等民代爭取下，行政院2018年核定國3銜接台66線系統交流道計畫，2019年動工迄今，北上第一階段系統匝道率先完工通車（另東側的北上L2匝道、L4匝道今年9月完工），整個系統交流道預計明年10月完工。

高公局表示，該局統計台66線往國3的車流量，高達88%車輛北上行經台66線、桃112甲線平面上國3行駛，長期造成桃112甲線道路平日、假日塞車嚴重，如今台66線銜接國3系統交流道北上匝道率先通車，台66線往國3北上8、9成車輛直行國3方向，可解決桃112甲線平面塞車現象。