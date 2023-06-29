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紓解大溪假日塞車噩夢 桃市7月起開闢免費接駁專車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園大溪每到假日塞車嚴重，市府交通局7月1日起將開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車路線。本報資料照片
桃園大溪每到假日塞車嚴重，市府交通局7月1日起將開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車路線。本報資料照片

桃園大溪每到假日塞車嚴重，為舒緩大溪老街周邊交通壅塞及停車需求問題，市府交通局7月1日起開闢「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁專車路線，引導假日觀光車輛在大溪區大漢溪右岸月眉第1、2停車場停放，再轉乘接駁公車進入大溪老城區，免費接駁服務將為期3個月。

大溪老街位於大溪老城區內，街道狹窄，停車空間有限，每到假日停車位經常一位難求，停車場也時常因場內客滿，導致車輛回堵至道路，對當地交通產生重大衝擊。

交通局長張新福表示，7月開闢的「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁車，規畫以5輛甲類大客車往返行駛月眉停車場至大溪老城區，接駁車營運時間為例假日上午10點至下午6點，班距為20分鐘1班，行經月湖路、康莊路、慈湖路，沿線停靠月眉第2停車場、月眉第1停車場、新街尾、大溪總站、大溪老街等站，藉此滿足老城區假日觀光停車需求，改善周圍交通壅塞問題。

交通局表示，月眉第一、二停車場總計約570席停車位，民眾可將車輛停放在月眉第一、二停車場，再轉乘接駁車進入老城區遊玩；本次接駁車為循環線，往程月眉第二停車場發車至大溪老街終點站後直接返程，民眾可於指定站位等候搭乘。

大溪老街 停車場 塞車

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