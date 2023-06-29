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豐邑竹縣建案一案遭質疑偷復工？ 縣府：有來申請已通過

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
豐邑近期發訊息給購屋的民眾，提到日前已與新竹縣府申請建案復工，縣府已經核准在案，近期內就可恢復工程，不會損及客戶的權益。記者郭政芬／翻攝
豐邑近期發訊息給購屋的民眾，提到日前已與新竹縣府申請建案復工，縣府已經核准在案，近期內就可恢復工程，不會損及客戶的權益。記者郭政芬／翻攝

新竹縣竹北市豐采520建案工地因施工導致鄰近道路坍塌，日前遭新竹縣政府勒令停工後又偷施工，縣府祭出其他3處建案也被勒令停工至今，今早傳出其中一建案已復工。對此，新竹縣政府回應，豐邑建設申請該建案復工，期間都有依照專案小組的會議進行，因此允許復工，但針對豐采520建案，縣府強調「目前不可能讓豐采520建案復工。」

豐邑近期發訊息給購屋的民眾，提到日前已與新竹縣府申請建案復工，縣府已經核准在案，近期內就可恢復工程，不會損及客戶的權益，請客戶安心，並強調已復工的該建案沒有任何公共安全疑慮。此消息曝光後，有民眾批評「難道停工是停假的嗎？」也有民眾直指「偷復工」的問題。

對此，新竹縣府工務處回應，上周就依據工地的復工申請，經相關技師和建築師的簽證後，同意該案復工。工務處指出，當初豐邑建設在竹縣另3處建案也被勒令停工，近期豐邑有來申請1個建案復工，縣府根據專案小組會議，豐邑之前都有依照會議進行，因此經過申請才允許復工，並沒有偷復工的疑慮。

對此，新竹縣府再次強調，針對豐采520建案會持續停工，目前也不可能讓此建案復工，而豐邑建設目前來縣府申請的復工案僅1件。

豐邑今天早上回應，其他建案基地均依照規定申請逐步復工，依縣府來函核准，目前只有一個工地復工。

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