桃園電纜地下化挨批落後雙北 市府：提升幅度全國之冠

桃園升格後成立專案小組，推動電纜地下化及天空纜線清整計畫，截至去年地下化比率提升到52.6％，不過對比台北市達85.8%，晚桃園5年進行電纜地下化專案的新北市也達66.5%，引發質疑。市府養工處表示，桃園升格8年電纜地下化比例提升11.5％，幅度是全國最高，但坦言地下化吃力不討好，將持續與地方民意溝通協調，積極改善民眾用電品質。

桃園市政府2015年起編列逾7億2500萬元預算，連同台電補助費用，共投入近28億元辦理電纜地下化工程，推動地點包括各區重點商圈、新設人行道、重劃區及公共工程周邊等區域；電纜地下化比率從2015年41.1%提升11.5%至52.6%。

不過議員楊朝偉質疑，在此同時，台北市電纜地下化程度已達85.8%，新北市2020年啟動電纜地下化專案至今，電纜下地程度也達66.5%，其中，板橋、新莊、永和及三蘆地區電纜地下化程度甚至超過80%，不解為何桃園電纜地下化程度遠低於雙北。

楊朝偉表示，除了電纜地下化專案進度緩慢之外，市府今年度天空纜線清整計畫目標也只設定清整102公里，相較下，過去市府曾在短短2年時間就清整315公里，今年規畫似乎太保守。

議員牛煦庭認為，政府溝通要更積極，或設計配套誘因，例如在家門口增設電箱者，房屋稅可酌減，降低溝通阻力；另桃園電廠多，電協金在市府可以統籌調度的部分，也應該編列電纜地下化相關建設經費，配合中央與市庫預算，三管齊下充實財源。

養工處道路挖掘科長邱建豪指出，雙北從2000年代推動電纜地下化，經過十多年，電纜下地程度早已超過5成，反觀桃園2015年啟動專案計畫時，電纜地下化僅41.1%，目前地下化比例提升11.5％，幅度已是全國最高。