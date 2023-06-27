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桃園航空城再擴大徵收？座談會反對、贊成地主較勁

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
贊成納入開發區的地主們在座談會會場外拉布條表達訴求。記者鄭國樑／攝影
贊成納入開發區的地主們在座談會會場外拉布條表達訴求。記者鄭國樑／攝影

桃園市大園區田寮過田聚落與海口里部分社區，原本被排除納入航空城開發徵收範圍（蛋黃區），不過部分地主還有透天厝、大樓住家以當初被帶風向、被欺騙，甚至以後住家就在機場第2、3跑道之間，有維安問題等理由，要求政府納入開發徵收範圍。交通部民航局今天召開變更相關都市計畫的座談會，針對徵收範圍，正反兩極意見，爭執不下。

交通部民航局上午在桃園市政府大園區航空城聯合開發中心，召開桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫（第一階段），主要就是配合田寮過田聚落、光明社區、崁下、東隆凱悅及君品社區等4處第一種住宅納入區段徵收範圍公開展覽前座談會，會長坐滿贊成和反對徵收的地主、社區、住戶代表。民航局除了說明座談會和都市計畫的流程，主持會議的民航局航空城開發處副處長簡龍鳳表示，今天座談會所有的發言整理整成會議記錄以後，送交內政部都委會審議。

贊成重新啟動徵收的「桃園市航空城原位置保留居民權益促進會」理事長呂佳峰指出，航空城計畫東北隅第3跑道北起降端，為大園區海口里，里內絕大部分皆已納入航空城區段徵收範圍內，還有有東隆凱悅社區、過田聚落、光明社區3區塊內兩百多戶居民，目前被劃設為原地保留戶，有些住家未來將與完工啟用的第3跑道相隔200至500公尺不等，航機噪音值將高達逾百分貝，鄰近的國小、幼兒園、派出所、消防隊、公車總站、加油站、社區活動中心早已遷移，這裡的生活機能盡失，居民勢必將淪為邊緣化之次等公民。

呂佳峰說，目前民航局已依內政部都委會982次會議辦理變更計畫程序中，但還是有團體打著「反迫遷」、「居住正義」的口號，企圖阻擋，促進會因此號召百餘位里民到場集體陳情。

不過反對徵收的地主、大樓住戶代表指出，12年前政府就討論是不是要納入徵收範圍，當時大家反對是因為對土地有感情，希望世代居住在這裡，不願意好不容易建立的家園被政府為了開發而遷移，所以這幾個社區和聚落就沒有納入航空城開發區範圍，大家安心住在這裡10多年，為什麼現在又舊事重提弄得大家心神不寧？甚至於造成對立。

立法委員黃世杰也到場，他表示所有的發言都會交由內政部都委會審議，今天不會做結論。市議員游吾和提醒所有的地主，要仔細確認自己的權益，如果參加區段徵收是不是能取得配地，或者可以選擇安置住宅，還有能夠領回多少補償費？這些都要細算，希望大家要想清楚。

也有民眾質疑既然過去內政部都委會做成必須100%的地主同意納入航空城開發範圍，才能重新檢討都市計畫，那現在這個決議還存在嗎，還有如果這時候加入區段徵收，是不是也能夠比照給予先前的優先搬遷戶所有的權益。民航局表示這些都要交都委會討論，會報民眾的意見全部送內政部都委會。

桃園市政府地政局表示，今天座談會討論的開發區屬於航空城「蛋黃區（第3跑道與航廈）」由交通部作業，如果變更計畫過關，接著會論配地、安置住宅等事宜。

民航局召開桃園航空城蛋黃區擴大徵收範圍座談會，會場坐滿關心權益的民眾。記者鄭國樑／攝影
民航局召開桃園航空城蛋黃區擴大徵收範圍座談會，會場坐滿關心權益的民眾。記者鄭國樑／攝影
地主們開會前填寫意見書和基本資料表達看法。記者鄭國樑／攝影
地主們開會前填寫意見書和基本資料表達看法。記者鄭國樑／攝影

航空城 民航局 桃園

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