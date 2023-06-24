完工半年養蚊子 竹東仁愛立體停車場挨批

新竹縣竹東鎮公所斥資近5億元興建仁愛立體停車場，去年底風光落成，但招標5次都失利，地方憂「花大錢蓋蚊子館」，呼籲公所快想辦法；竹東鎮公所無奈表示，停車場的權利金已從3600萬元一路下修到1000萬元，但始終沒有業者感興趣，預計下周再次招標，盼招標順利。

據了解，仁愛停車場為地下1層、地上6層建物，除車位設有533個汽車格、92個機車格，1樓和地下1樓也規劃成商場空間。竹東鎮公所原本寄望吸引大型量販店或連鎖超市進駐，將停車場與商場綑綁招標，未料5度流標，導致停車場完工卻無法使用的窘境。

不少鎮民抱怨停車場完工大半年，占據最熱鬧的中央市場路段，除了今年春節短暫開放，其他時間都是封閉的，數百個停車位就這樣白白浪費養蚊子，實在可惜。

有鎮民建議將商場及停車場分開招標，先活化停車場空間，但鎮公所表示停車場電梯、機電等設備都是共用的，所以很難分開招標，未來會持續招商，設法吸引業者投標。

竹東鎮公所為求停車場順利招標，除下修權利金，也降低投標門檻，原本要求投標業者資本額要有200萬元，如今下修到100萬元，對業者參與過的標案規模也從原本的1120萬元下修到400萬元。不過，投標業者須有10年內投標經營商場及停車場經驗的條件不變，呼籲符合資格的業者踴躍參與。