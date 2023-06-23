放榜後建議學生轉科 世紀綠能工商 遭桃市府糾正

桃園市112學年度首次試辦學習區完全免試入學，包括世紀綠能工商等4校共提供410個招生名額。未料近日放榜，卻有多名學生接獲世紀綠能工商通知，因流通管理科及資訊科招生名額不如預期，建議選填其他科別，遭教團批評。市府教育局說，校方做法不妥已糾正，仍會依核定科班開設。

世紀綠能工商前身是成立逾半世紀的桃園市私立成功工商。桃園市教師會和桃園市各級學校產業工會認為，桃連區高中職免試入學階段還在進行，但世紀綠能工商卻在招生流程還沒結束前，就「預知」不會成班，要求已先透過完全免試上榜的學生轉至機械科與汽車科，根本是無視學生需求。

桃園市教師會理事長陳俊裕說，教育部國教署針對參與完免試辦的學校，均提供「資源挹注計畫」經費，每校最高200萬元，呼籲教育局檢討該校補助款核發、後續招生名額，遏止歪風。

市府教育局表示，經了解世紀綠能工商是參考去年招生情形，擔憂又會因學生人數少無法開班，才建議學生考慮選填他科；但該校科別及今年度各管道招生名額均已核定，且免試入學志願選填分發作業還在進行中，依規定校方不得要求參加免試入學或其他管道入學的國中生轉科。

教育局強調，已責請校方112學年度仍須依核定科班開設，校方也回應會依核定科班開設，請同學放心選填；今年是桃園第一次試辦完全免試入學，教育局將持續檢視各校招生情形。