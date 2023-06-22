桃園250人齊聚中平商圈彩繪立蛋 品嘗美味粽子

桃園中壢火車站前中平商圈有小西門町之稱，每逢過節中平商圈總會舉辦各式活動歡度佳節，今端午節中午於中平商圈徒步區第6年舉辦彩繪立蛋百發百粽活動，共有250名大小朋友參與，商圈也準備300顆蛋，讓民眾以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕飽滿的雞蛋上耐心繪畫出有動物、植物、卡通人物等有趣圖文。

今上午11時至下午1時許，許多家長帶著小朋友於商圈彩繪自己的雞蛋，劉柏成說，端午節大小朋友齊聚一堂以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕飽滿的雞蛋上耐心繪畫出有動物、植物、卡通人物等有趣圖文，有的也寫上自己的願望或祝福的話語，並就地取材，以寶特瓶瓶蓋豎立蛋體彩繪，彷彿所有美好的想像都在立蛋時實現。

今中午12時許，大家紛紛將彩繪好的蛋放在地上，許多小朋友立成後露出開心的微笑。劉柏成表示，過去有因疫情停辦，今年第6度舉行，活動完全免費，今年準備的蛋有比以往較大，讓小朋友更容易上色，看到大家玩得愉快，真的很開心。

有家長表示，今年第一次參加，覺得相當有趣，能讓小朋友體驗傳統活動真的很好玩，結束後還有粽子可以品嘗。