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桃園250人齊聚中平商圈彩繪立蛋 品嘗美味粽子

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢火車站前中平商圈有小西門町之稱，每逢過節中平商圈總會舉辦各式活動歡度佳節，今端午節中午於中平商圈徒步區第6年舉辦彩繪立蛋百發百粽活動。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈有小西門町之稱，每逢過節中平商圈總會舉辦各式活動歡度佳節，今端午節中午於中平商圈徒步區第6年舉辦彩繪立蛋百發百粽活動。記者翁唯真／攝影

桃園中壢火車站前中平商圈有小西門町之稱，每逢過節中平商圈總會舉辦各式活動歡度佳節，今端午節中午於中平商圈徒步區第6年舉辦彩繪立蛋百發百粽活動，共有250名大小朋友參與，商圈也準備300顆蛋，讓民眾以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕飽滿的雞蛋上耐心繪畫出有動物、植物、卡通人物等有趣圖文。

今上午11時至下午1時許，許多家長帶著小朋友於商圈彩繪自己的雞蛋，劉柏成說，端午節大小朋友齊聚一堂以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕飽滿的雞蛋上耐心繪畫出有動物、植物、卡通人物等有趣圖文，有的也寫上自己的願望或祝福的話語，並就地取材，以寶特瓶瓶蓋豎立蛋體彩繪，彷彿所有美好的想像都在立蛋時實現。

今中午12時許，大家紛紛將彩繪好的蛋放在地上，許多小朋友立成後露出開心的微笑。劉柏成表示，過去有因疫情停辦，今年第6度舉行，活動完全免費，今年準備的蛋有比以往較大，讓小朋友更容易上色，看到大家玩得愉快，真的很開心。

有家長表示，今年第一次參加，覺得相當有趣，能讓小朋友體驗傳統活動真的很好玩，結束後還有粽子可以品嘗。

劉柏成說，中平商圈時常自發舉辦各式活動，近年來常態捐助弱勢物資、營造街區裝置藝術、推動無障礙騎樓整平、高校系列等活動皆引發民眾熱烈回響，並時常結合傳統文化舉辦節慶活動，中壢站前生活圈富含歷史底蘊與多元文化，近年來致力推動各項公益與藝文計畫，便是希望為地方發展及文化傳揚盡份心力，社區營造結合商圈塑造將帶來更多生機與活力，並透過節慶活動為地方帶來喜樂與祥和。

今中平商圈端午彩繪立蛋活動，共有250名大小朋友參與，商圈也準備300顆蛋，讓民眾以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕飽滿的雞蛋畫圖文。記者翁唯真／攝影
今中平商圈端午彩繪立蛋活動，共有250名大小朋友參與，商圈也準備300顆蛋，讓民眾以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕飽滿的雞蛋畫圖文。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈今端午節中午於中平商圈徒步區，第6年舉辦彩繪立蛋百發百粽活動。記者翁唯真／攝影
桃園中壢火車站前中平商圈今端午節中午於中平商圈徒步區，第6年舉辦彩繪立蛋百發百粽活動。記者翁唯真／攝影

雞蛋 卡通

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