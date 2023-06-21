新竹棒球場最新狀況曝光 「雜草逾1公尺」民代批改善慢

斥資12億元的新竹市立棒球場工程因場地缺失停工，市議會今天舉行第3次改善監督小組會議，多名市議員不滿追問5月19日大雨後室內淹水改善與5月30日開挖送美檢測情形，市府對於誰要負責修繕泡水物品，以及土壤檢測科學依據、報告何時出爐等關鍵問題都未能具體說明。棒球場場地連雜草都長到1公尺高，批評市府改善實在太慢。

新竹市議會今天舉行第3次改善監督小組會議，市府包含工務處、教育處、行政處與市長室都派員出席。會中提及5月19日淹水從戶外淹入室內，確認為球場外緣截水溝因上方覆蓋防釘膠鞋墊與人工草皮造成排水失靈，後續將掀開因應，並將加裝防水閘門。

多名議員今天也進入棒球場了解最新現況，發現棒球場維護管理狀態欠佳，場內長出高度超過100公分的雜草，室內多處地板因為泡水發霉，打擊練習區也飄散濃厚霉味。

「誰要負責淹水造成的損害，市府到現在還不清楚。」擔任監督小組召集人的國民黨市議員吳旭豐說，場地已在5月1日由龍來點交還給市府，但棒球場也是還未驗收的工程，已要求市府盤點清楚相關費用與權責，且目前只有1名約聘人員在巡查管理場地，也顯得不足。

此外，市府5月31日大動作開挖7處棒球場土壤，並表示送往美國實驗室檢測，吳旭豐與時代力量議員林彥甫也說，經今天追問才知道當天的開挖跟第3次體檢會建議的檢測和改善不是同件事，議員們也想了解檢測的科學依據和方式，但市府並未具體說明。

「到底在內耗、拖什麼，今年到現在浪費了6個月的時間。」民進黨市議員楊玲宜也不滿，市府今天說不出是依據何種科學方式檢驗，當天挖到的7包土去哪？「當場靜默1分鐘」，還有後續場務專家協助要花多少經費？動支哪個預算科目也都沒人回答。

楊玲宜直言，市長高虹安上任以來開了無數會，但棒球場依舊停擺在那裡，挖再多洞都不會有幫助；既然已經說了目標明年3月開賽，竟到現在還沒開始改善，追問何時改善也說不出，批評市府「螺絲掉滿地」，讓開會的議員們依舊滿頭問號，相當離譜。