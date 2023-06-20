5個周六5場精采演出 竹市風城藝術節七月登場　

「2023風城藝術節-戲遊記」即將登場，新竹市府今開宣傳記者會，宣布7月1日至8月26日的周六將邀請明華園戲劇總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、台灣特技團及紙風車劇團聯手輪番上陣，一連5場的精采演出，文化局也推出集章換冰棒兌換券的活動，表演場場精彩，歡迎民眾免費入場。

市長高虹安說，今年為讓大小朋友讓「藝術」聯想到「新竹」，諮詢多元意見一起討論藝術節的名稱，用「風城藝術節-戲遊記」亮相，將城市打造成藝文團體的表演舞台，同時也讓市民朋友在假日的時候可以闔家大小、扶老攜幼，一起觀賞精采的演出。

7月1日至8月26日共5個周六，5個場次，由傳統到現代的精采演出，分別在富美宮、孔廟廣場、香山天后宮、普天宮、天公壇公園，邀請明華園總團、故事工廠、唐美雲歌仔戲團、台灣特技團、紙風車劇團盛大演出。

文化局表示，「2023風城藝術節－戲遊記」將於暑假期間的周六晚間輪番演出。首場7月1日晚間7點在富美宮，邀請明華園總團帶來台灣在地傳奇「鴨母王」大戲，由明華園總團首席編導、也是國家文藝獎得主陳勝國，將三百多年前發生在台灣的真人真事融入現代觀點全新改寫創作，由無敵小生孫翠鳳領銜飾演「鴨母王」朱一貴，此外更破天荒以國、台、客、英四聲道唱歌仔戲，喜愛歌仔戲的朋友一定不能錯過。

7月22日晚間7點在孔廟廣場，由故事工廠帶來「3個諸葛亮」，以3位說書人，用光影秀、新聞播報、法庭審判、默劇等方式，層層解析民間四大愛情傳說「嫦娥奔月」、「牛郎織女」、「梁祝」及「白蛇傳」。精彩解構21世紀的愛情傳說，絕對顛覆觀眾的想像。

8月5日晚間7點在香山天后宮，由唐美雲歌仔戲團帶來經典浪漫的民間傳奇白蛇傳。由歌仔戲名家「國家文藝獎得主」唐美雲、「人間國寶」小咪領銜主演，細膩唯美的生旦文戲，精彩火熾的武打場面，戲迷將與角色一同感受經典傳說的永恆。

8月12日晚間7點在普天宮，由台灣特技團帶來「島藝．陣魂曲」。此次台灣特技團特別為「風城藝術節」與「九天民俗技藝團」攜手演出，將以雜技為主軸， 結合官將首、宋江陣、跳鼓等陣頭表演，並搭配在地廟宇特色文化，展現最具「台灣味」的特技表演。

8月26日晚間7點在天公壇公園由紙風車劇團帶來壓軸好戲「諸葛四郎」。本劇取材「大鬥假面」、「大戰魔鬼黨」、「決戰黑蛇團」三部情節，在四郎與真平展開的這場冒險旅程中，大小朋友將會體會到友誼、機智、勇氣、俠義及寬恕待人的珍貴，誠摯歡迎民眾來現場加入他們的冒險之旅。