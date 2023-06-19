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獨／竹北十一街麵館調解落幕 老闆娘雇用身障原因曝光

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹一名張姓中度身障者在竹北市某知名麵館工作十多年，但今年3月工作時下肢嚴重燙傷，就醫才知麵館未保勞健保。圖／報系資料照
新竹一名張姓中度身障者在竹北市某知名麵館工作十多年，但今年3月工作時下肢嚴重燙傷，就醫才知麵館未保勞健保。圖／報系資料照

新竹縣竹北市知名十一街麵食館爆發剝削身障勞工案，上周六雙方經勞資爭議調解後案件已圓滿落幕。范姓負責人也吐露心聲，家姊就是身障者，麵館經營20多年來雇用身障弱勢、提供就業機會，不曾領過任何補助，這次純屬行政疏失，將虛心接受社會大眾指教與鞭策。至於薪資是否未按照基本薪資發放，新竹縣勞工處也啟動勞檢釐清。

勞動黨新竹縣議員羅美文今年3月底接獲張媽媽陳情，表示自己中度身心障礙兒子自2013年起在十一街麵食館擔任洗碗工，但兒子今年1月份工時191小時，只有領到1萬8410元薪水，2月份工時307小時，卻只有領到1萬6千元薪水，工作期間還因推移滾燙湯桶燙傷3次，就醫才發現兒子沒有勞健保。

針對雙方勞資爭議，范姓負責人表示，張男在麵館已工作10多年，期間因身心狀況來來去去，今年1月才回到麵館工作，因行政人員疏失漏未投保勞健保，5月16日已完成加保，未投勞健保所造成損失十一街會全額負責；至於工時307小時也是誤解，因為未扣除休息時間，才會導致工時持續累積，麵館一直以來都是用「優於勞基法」條件雇用身障者。

范姓負責人強調，自己姊姊就是身障，經營麵館20年來，員工最多曾達120人，其中雇用10%身障者、40%為中輟生、更生人、家暴婦女和高關懷孩子，她還去學心理學，輔導這些孩子走上正軌，甚至幫忙墊付學費等，更與華光社會福利基金會合作20年多年。如今員工剩下50位，其中也有9位是身障，比例占18%。

范姓負責人說，其中一位華光的身障者在麵館工作20多年，從原本講話結巴的員工，成為能言善道、負責管理貨物的「蔡組長」，麵館致力於濟助弱勢，絕無可能做出拒為員工投保此類行為，20年來雇用身障者，也不曾藉此向主管機關請領社會補助。

新竹縣勞工處表示，經查過去麵館給付張男薪資，都有在基本薪資範圍內，至於這次張男工時高達307小時，將啟動勞檢釐清是否有超時加班、延長工時，以及按照勞基法給予基本薪資。勞動黨則表示，十一街已取得當事者與家屬諒解，感謝社會大眾持續關心、在勞方爭取權益過程中起了很大幫助。

范姓負責人表示，張男在麵館已工作10多年，期間因身心狀況來來去去，今年1月才回到麵館工作，因行政人員疏失漏未投保勞健保，5月16日已完成加保。記者黃羿馨／攝影
范姓負責人表示，張男在麵館已工作10多年，期間因身心狀況來來去去，今年1月才回到麵館工作，因行政人員疏失漏未投保勞健保，5月16日已完成加保。記者黃羿馨／攝影
范姓負責人吐露心聲，家姊就是身障者，麵館經營20多年來雇用身障弱勢、提供就業機會，不曾領過任何補助。記者黃羿馨／攝影
范姓負責人吐露心聲，家姊就是身障者，麵館經營20多年來雇用身障弱勢、提供就業機會，不曾領過任何補助。記者黃羿馨／攝影
張男於2019年、2021年、2023年3月發生3次因推移滾燙湯桶，過程不慎傾倒，導致下肢嚴重燙傷。圖／報系資料照
張男於2019年、2021年、2023年3月發生3次因推移滾燙湯桶，過程不慎傾倒，導致下肢嚴重燙傷。圖／報系資料照
范姓負責人強調，經營麵館20年來，員工最多曾達120人，其中雇用10%身障者、40%為中輟生、更生人、家暴婦女和高關懷孩子。記者黃羿馨／攝影
范姓負責人強調，經營麵館20年來，員工最多曾達120人，其中雇用10%身障者、40%為中輟生、更生人、家暴婦女和高關懷孩子。記者黃羿馨／攝影

身障者 工時 薪資

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