公益廚師伴桃園慢飛勇寶貝 體驗DIY包粽歡慶端午
桃園市寶貝潛能發展中心服務身心障礙者已18年，端午節前邀請台灣公益廚師協會的廚師們，為身心障礙勇寶貝介紹並包粽子，提前歡慶端午佳節，透過包粽教學課程融入民俗節慶，也讓勇寶貝們都能感染到愉快的佳節氣氛。
參與包粽子的勇寶貝阿維開心的表示，這幾天已經吃了好幾個粽子，但是可以吃自己包的粽子，覺得特別好吃，很有成就感、很開心。阿維平日對於烹飪非常的有興趣，切菜、洗菜、煮菜都能上手，挑戰動手包粽十分成功。
台灣公益廚師協會秘書長李松禧說，協會長期關懷身心障礙者及教養院並走入偏鄉，更是毎月帶領協會夥伴做愛心，台灣公益廚師協會秉持公益初衷，用最溫暖的心關懷，看到院區青年們開心、滿足 ，都能注入滿滿的能量，一同傳遞幸福。端午佳節關懷活動，由李松禧及協會理事簡道銘到八德寶貝潛能發展中心，關懷身心障礙族群在社會中的困境，期望透過這次包粽子關懷活動，能夠帶給身心障礙者最大的鼓勵與支持，並藉此期望社會大眾拋磚引玉能夠給予身障者支持與鼓勵。
寶貝潛能發展中心曾筱歡主任表示，透過民俗節慶活動，以多元的課程內容，讓慢飛寶貝們能夠有多元的體驗，也藉由各種不同活動的舉辦，幫助他們有自立生活的能力，加強社會適應與人際社交能力，進而讓社會大眾認識並接納身心障礙族群。
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