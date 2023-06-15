工作307小時領16K、竹北麵館爆剝削 身障母心聲曝光

新竹縣竹北市知名十一街麵食館爆發剝削身障勞工案。一名中度身障的張姓男子在麵館工作十多年，1個月工時長達307小時，月薪僅1萬6千元，事件爆發引發網友撻伐。張媽媽也透露心聲，兒子3次燙傷，老闆都沒有負責任，甚至還退掉勞健保，「我70多歲了，講不出什麼話，希望社會大眾幫忙。」

勞動黨議員羅美文今年3月底接獲張媽媽陳情，表示自己的中度身心障礙兒子自2013年起，在竹北知名十一街麵食館擔任洗碗工，並分別於2019年、2021年、2023年3月發生3次因推移滾燙湯桶導致下肢嚴重燙傷，張媽媽3月陪同兒子就醫時，才發現兒子沒勞健保。

「兒子在這裡很辛苦、很吃苦，工作時間很長，薪水很低，這些媽媽看在眼裡很難過，兒子3次燙傷，老闆都沒有來負責任，甚至還退掉勞健保」，張媽媽指出，兒子來麵館工作十年，以前都不會這樣受傷，後來同事叫他推湯桶，導致燙傷3次，每次受傷她都問兒子要不要去醫院，但兒子都說不要，因為「老闆娘會包大紅包給我」。

張媽媽說，兒子很信任麵館的人，她說紅包1千塊也罷、1萬塊也罷，她看到兒子這樣受傷真的很傷心，「我問他腳這樣會好嗎？他都說腳會好，我就不敢再講什麼話了，只想說他趕快好，趕快可以回去上班」。

張媽媽心疼表示，兒子受傷期間要上廁所，都還要爬著去上廁所，受傷治療的時候，兒子每天難以入眠，一直喊很痛、很痛，這樣嚴重的傷哪裡可能3天就會好，自己已經70多歲，講不出什麼話，希望社會大眾能幫忙他。

事件發生後，麵館范姓負責人出面喊冤，表示勞健保是今年新進員工加保時疏忽，以往十多年都有投保，事後也緊急於5月16日加保。工時超長是因為未扣除休息時間，實際上不可能到307小時。薪資部分低於基本薪資，是因張男是採身心障礙者權益保障法以「產值」計算。

羅美文也痛批，若非主管機關單位核定的庇護工場，身心障礙者員工一律適用勞動基準法，雇主指出張男是以身保法來給薪，這說詞是錯的，再加上張男工作能力若如雇主所說僅能勝任洗碗工，為何還要他從事危險的推燙湯桶的工作呢？