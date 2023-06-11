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竹市湧北湖圳惡臭 綠議員建議設污水截流站

中央社／ 新竹市11日電

竹市湧北湖圳附近長年惡臭，市議員楊玲宜表示，市府應要設置污水截流站，並搭配推動污水下水道接管等，解決問題。市府今天表示，持續推動污水下水道用戶接管作業，朝分流改善。

民進黨新竹市議員楊玲宜在臉書發文表示，湧北湖圳是一條城市水圳，在早期農業發展時代，用於灌溉稻田等農作物的渠道，但城市發展至今，居住人口越來越密集，導致水圳的一部分變成暗溝，部分水圳上也被加蓋了混凝土板等情形，造成清溝與疏濬的困難度。

楊玲宜說，儘管在下游的部分有設置污水截流站，但難解決整個水圳環境髒亂惡臭的問題，最根本方法是做水資源環境的改善，改善水質、優化水圳結構體等，並搭配推動污水下水道接管的政策，就像隆恩圳或是汀埔圳的整治方式。

楊玲宜表示，光是清潔截流站或是加強稽查店家污水排放的方式，只是治標不治本，再者，防汛期間未即時清溝疏濬，把河底的淤泥、雜物垃圾清除，難怪每次豪大雨來襲，會出現淹水倒灌民宅等情形。

對此新竹市政府今天向中央社記者表示，湧北湖圳在短期規劃，將採取加強稽查作業，由衛生局針對湧北湖圳附近餐飲業者不定期稽查，輔導業者遵循食品衛生規範準則，廚房設置截油設施，且需清理乾淨，食品作業場所內與鄰近環境，也不得任意堆置廢棄物。

市府說，另外，腐敗物或過期回收產品應設置專用貯存設施，並依廢棄物清理法及相關法規規定清理雜物，以防孳生病媒造成人體危害；若有新設建築物，則由都發處落實要求起造人應依法設置油脂截留器。

市府指出，中長期計畫則推動污水下水道用戶接管作業，落實該區域用戶接管，確保污水未來能全部納入污水下水道系統，僅雨水可排入湧北湖圳，藉由污水下水道建設分流，改善湧北湖圳惡臭問題，目前該區域的污水下水道用戶接管工程，預計113年辦理。

污水 楊玲宜 衛生局

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