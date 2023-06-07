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桃園樂天棒球場獲補助修繕 市府：感謝中央正面回應

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園樂天棒球場屢傳多項缺失，中華職棒會長蔡其昌（左二起）、桃園市副市長蘇俊賓、議員黃崇真、立委鄭運鵬今天下午會勘棒球場修建計畫。圖／市府提供
桃園樂天棒球場屢傳多項缺失，中華職棒會長蔡其昌（左二起）、桃園市副市長蘇俊賓、議員黃崇真、立委鄭運鵬今天下午會勘棒球場修建計畫。圖／市府提供

中華職棒會長蔡其昌桃園市副市長蘇俊賓體育署官員今天會勘樂天桃園棒球場修建計畫，會後預計投入1.1億經費，在今年球季結束後改善照明、排水及外野看台。蘇俊賓晚間在臉書發文，感謝中央正面回應市長張善政三方合作改善球場的訴求，也謝謝眾多藍綠議員對球場的關心，「我們完成重要的一步！」。

桃園樂天棒球場屢傳多項缺失，蔡其昌、蘇俊賓、立委鄭運鵬、市議員王珮毓、黃崇真今天下午共同會勘棒球場修建計畫。蔡其昌表示，修建總預算粗估1.1億元，將由中央補助6成、桃市府負擔2成、樂天球團負擔2成，預計今年冬天開工，明年新球季啟用。

「中央、地方、球團一定要充分合作，球場問題才有解方。」蘇俊賓表示，很高興中央正面回應張善政三方合作改善球場的訴求，今天達到初步合作的共識；感謝蔡其昌向中央爭取經費，行政院副院長鄭文燦也指示體育署支持，針對照明不足、內外野排水、外野看台老舊破損等3方面改善。

蘇俊賓表示，修繕完畢後，盼明年球季就能帶給球迷更好的觀賽體驗，給球員更多安全保障；未來除國內職棒賽事，也希望用升級的場地爭取國際賽事；感謝議員凌濤、黃敬平、陳韋曄、黃瓊慧、王珮毓、黃崇真等議員這段時間的關心。王珮毓也在貼文底下留言「為桃園的未來一起努力。」

蘇俊賓 蔡其昌 桃園 體育

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