解龍潭交通亂象 市府曝轉運站進度

桃園市龍潭老城區擁有第二市場、龍元宮商圈及龍潭大池等豐富觀光資源，但當地停車位不足、公車亂象多，地方盼建設觀光轉運站，解決交通瓶頸。市府都發局表示，現以龍潭交流道整體開發區位置最合適，3月已報請內政部審查，計畫邁入最後一哩路，若通過將積極推動。

市長張善政選前提出「大龍門環狀旅遊帶」政見，配套之一是利用現有石門水庫溪洲轉運站，加上規畫中的大溪埔頂轉運站及預計在龍潭地區增設的轉運站，推動假日觀光巴士環狀線，讓民眾搭巴士就能玩遍大溪、龍潭、石門3大觀光區。

在地民代持續關心計畫進度，都發局長江南志表示，市府選址曾考慮龍堡營區，但營區目前仍在使用，且軍方考量軍事安全性，無意釋出土地。

江南志說，市府規畫在龍潭大昌路段以區段徵收方式設置產專區，再運用其公有用地設置轉運站；內政部都委會專案小組目前已通過「龍潭大昌路西側整體農業區開發案」，近1年內都在土徵小組審查，即將進行第3次審查，市府也會積極與地方協調。

議員劉熒隆說，地方發展觀光需要提供觀光客順暢的交通工具，觀光轉運站設置後，可匯集中正路上桃園客運的車次，並讓大型客運在轉運站內接駁，再轉換觀光小巴士，方便載運小團旅客到龍潭各景點觀光一日遊，增加客運量能同時，也能解決當地居民往返台北通勤的需求。