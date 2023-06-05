把關天坑事件 新竹縣聘李鴻源和台大團隊擔任諮詢顧問

竹北天坑事件備受注目，新竹縣政府邀集台大權威團隊為建案周邊安全把關，前內政部長李鴻源與團隊將擔任縣府顧問，李鴻源表示，這次主要協助弄清事故原因，以及進入復工該有的行政程序，他也很詫異該建案周邊道路竟塌陷五次，這是比較不可理解，對於此工安意外，他不認為是很嚴重的問題，團隊的角色是多一層把關，讓民眾能住得安心。

李鴻源今天下午與新竹縣長楊文科對談，與會者包含台大水工試驗所主任游景雲、台大土木工程系主任葛宇甯、議員吳旭智和縣府團隊。李鴻源認為，天坑事件是單純的工程問題，盼一切回歸專業，團隊將協助縣府弄清問題，從搶險、復工到完工都要符合應有的安全要件，「每件工安處理，政府都有作業程序，團隊擔任的角色是多一層把關，讓民眾安心。」

談到這次的天坑事件，李鴻源不諱言，他很詫異塌陷竟發生5次，這是比較不可理解的地方，這樣的工安意外，嚴格上來說，他不認為是一個很嚴重的問題，希望縣府、建商在6月27日可盡快提出修復計畫，照著程序送上來審查，等我們看完報告，才能告訴外界，在合理的期程中，讓整件事情回到原有的作業程序。

李鴻源與團隊也建議新竹縣府也針對大竹北地質敏感區，從中弄清楚地下結構與地下水狀況，讓未來深開挖的大型建案有可依循的遊戲規則，確保民眾住的安心。

楊文科表示，很感謝李部長和台大團隊擔任諮詢顧問角色，協助了解事故發生原因、搶險計畫、復工計畫、鄰損鑑定、地質等相關問題，目前縣府已建立審查委員會，十興里長毛振福也將請第三方團隊，一起來確認該事件，相信透過諮詢顧問協助，能更客觀具體來找出問題。