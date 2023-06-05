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新竹縣長盃龍舟賽端午節登場 比賽總獎金達43.5萬

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣長楊文科（左2）、議長張鎮榮（右2）等人今天在池和宮前進行點睛儀式。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科（左2）、議長張鎮榮（右2）等人今天在池和宮前進行點睛儀式。記者黃羿馨／攝影

新竹縣縣長盃龍舟競賽即將於6月22日端午節登場，新竹縣長楊文科、縣議會議長張鎮榮、新豐鄉長徐煒傑等人今天在池和宮前進行點睛儀式，眾人也向池府王爺祈禱活動順利圓滿。縣府表示，今年比賽總獎金達43.5萬，並開放外縣市參加公開組，公開組冠軍獎金高達10萬元，比賽精彩可期。

新竹縣政府指出，新竹縣縣長盃龍舟賽今年邁入第18年，一度受到新冠肺炎影響而停辦2年，2022年恢復舉辦，今年比賽總獎金達43.5萬，公開組獎金最高10萬元、混合組獎金最高6萬元。

新豐鄉長徐煒傑說明，由於新竹市今年恢復舉辦龍舟賽，且賽期與新竹縣同一日，受到此影響，今年報名隊伍相對往年較少，總共23隊報名參加，分為公開組16隊、混合組7隊。

徐煒傑也表示，今年龍舟賽與西瓜節共同舉辦，估計現場參與的鄉親一樣踴躍，活動當天上午9時到下午3時均有表演，還有不少機關、團體到場宣導，另有農特產品如鴨蛋等展售會，會讓大家滿載而歸、熱鬧慶端午。

楊文科說，今天他特別向池府王爺祈求活動順利圓滿，也希望能國泰民安、縣運昌隆、鄉鎮興隆，更力邀所有縣民、遊客參與縣長盃龍舟賽，除了精彩賽事外，現場也會有市集、表演，讓大家不虛此行。張鎮榮也說，希望鄉親共同參與盛事。

新竹縣縣長盃龍舟競賽即將於6月22日端午節登場。記者黃羿馨／攝影
新竹縣縣長盃龍舟競賽即將於6月22日端午節登場。記者黃羿馨／攝影
眾人也向池府王爺祈禱活動順利圓滿。記者黃羿馨／攝影
眾人也向池府王爺祈禱活動順利圓滿。記者黃羿馨／攝影

新竹 龍舟賽 楊文科

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