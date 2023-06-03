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澳洲小燕鷗現蹤桃園沿海 大潭藻礁是駐點之一

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府這些年的心維護沿海環境，讓沿海成為澳洲小燕鷗和其他候鳥最好的棲地。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府這些年的心維護沿海環境，讓沿海成為澳洲小燕鷗和其他候鳥最好的棲地。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長蘇俊賓今天下午前往竹圍漁港，出席「2023候鳥漫波 啾一夏！」開幕，表示每年夏季5到7月是候鳥小燕鷗遠從澳洲飛來桃園的季節，深具環境教育意義，感謝中壢東南扶輪社、桃園市野鳥學會等團體投入改善小燕鷗的生態環境，未來市府環保、觀旅、農業、文化局和海管處也會投入更多資源，讓沿海生態資源更豐富、更美麗，更有助於生態循環。

蘇俊賓指出，目前每年平均約有150至200隻小燕鷗成鳥在桃園沿海現蹤，成為沿海生態的重要指標，市府邀請爸爸媽媽帶著小朋友一同參與「2023候鳥漫波 啾一夏！」體驗活動，藉由欣賞由澳洲遠赴而來的小燕鷗及棲地，給孩子生態、生命及環境教育，瞭解珍惜環境的重要。

蘇俊賓說，相較17年前他擔任桃園縣政府環保局長時，桃園的海洋、河川水質及土壤環境這些年來在里長、社區發展協會、環保團體及地方巡守隊、環保志工等各界共同努力下顯著的改善，也讓外界更重視海岸線珍貴的寶藏，不僅是珍貴的文化及生態資產，也能作為環境教育的廊帶及旅遊資源，期許各界一同將桃園的海岸線串聯得更完整。

環保局副局長顏己喨表示，小燕鷗俗稱白額燕鷗，是珍貴的第二級保育類動物，每年4月起遠從澳洲飛來台灣築巢孵蛋並養育幼雛，直到7、8月再南返；牠們喜歡群聚在開闊的海邊沙礫地築巢，包括竹圍漁港北堤、許厝港重要濕地、富林溪出海口、白玉海灘、大潭藻礁G1、G2區等，都是小燕鷗在桃園沿海的主要繁殖棲地。

為推廣小燕鷗生態教育，桃園市政府今年6月3日至25日辦理體驗活動，每周例假日下午1點到5點提供小燕鷗導覽解說、DIY體驗及闖關遊戲等，盼透過寓教於樂的方式讓更多民眾深刻瞭解小燕鷗的生態習性及重要，進而參與小燕鷗的保護，歡迎市民朋友相揪來參與。

桃園市政府今天起舉辦小燕鷗賞鳥活動，同時希望大家珍惜生態資源。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市政府今天起舉辦小燕鷗賞鳥活動，同時希望大家珍惜生態資源。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 蘇俊賓 澳洲

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