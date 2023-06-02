竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑出爐 5人獲特等獎

新竹縣農會今天進行國產龍眼蜂蜜品質評鑑複評，新竹縣農會表示，由新竹縣養蜂產銷班第1班成員林祺水等5人獲特等獎，預估今年竹縣產量約50萬公斤，年產值近新台幣8000萬元。

新竹縣農會今天進行「112年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑」複評，由5名評審現場透過感官品評選出年度5個特等獎。

新竹縣農會總幹事李筱華向中央社記者表示，今年預估竹縣龍眼蜜產量約有50萬公斤，年產值近新台幣8000萬元，今年龍眼蜜產量雖減少約3成，但在售價部分，為持續推廣在地農特產，預估維持不漲價，吸引消費者支持。

她說，新竹縣農會輔導的養蜂產銷班共有4個（新竹縣養蜂產銷班第1班、新竹縣養蜂產銷班第2班、新竹縣湖口鄉養蜂產銷班第1班、新竹縣芎林鄉養蜂產銷班第1班），班員人數66人，經營規模共有8422箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主，每年4月到5月是採蜜期。

新竹縣農會提供新聞資料指出，今天進行複評部分，由專家依蜂蜜的色澤、香氣及風味等，評選出具有琥珀色、香氣濃郁、且具獨特龍眼蜜風味的優質蜂蜜，作為業界模範。

「112年度新竹縣國產龍眼蜂蜜品質評鑑」結果，新竹縣農會表示，由新竹縣養蜂產銷班第1班的成員林祺水、賴國賢、鄭貴文、邱瑞龍及芎林鄉養蜂產銷班第1班成員劉得煌等5人獲特等獎。

新竹縣農會指出，每年舉辦蜂蜜評鑑，盼保障辛苦的蜂農，同時重視消費者權益、為食品安全把關，呼籲民眾購買時最好選擇經過評鑑的蜂蜜，以免受騙上當。