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北榮桃園分院新任院長王智弘上任 朝全方位提升努力
台北榮民總醫院桃園分院今天上午舉行新任院長王智弘布達典禮，台北榮民總醫院陳威明院長主持典禮時表示，桃園分院垂直整合為台北榮總所屬分院，在改制前後經過歷任院長的經營擘畫，與全院努力，使桃園分院發展成為北部地區重要的區域教學醫院，期勉王智弘院長接棒後，持續提升醫療品質，帶領桃園分院更上層樓。
桃園市副市長王明鉅也參加典禮，指出台北榮總桃園分院向來用心協助，積極參與桃園市各項預防保健業務及推展公共衛生政策，結合社區促進民眾健康，發展健檢、推動長期照顧，近日更新增中醫服務擴大服務領域，如今加上王智弘院長的精湛醫術及高超的管理經驗，必能使該院成為民眾就醫首選醫院。
王智弘國防醫學院醫學系畢業、醫學科學研究所哲學博士，美國密西根大學醫學中心以及Kresge Hearing Research Institute進修，曾任三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部部主任、國防部軍醫局醫務管理處處長、軍醫局衛勤保健處處長、國軍花蓮總醫院院長、陸軍後勤指揮部軍醫處少將處長、國軍台中總醫院少將院長、三軍總醫院少將院長、軍醫局少將副局長。目前擔任國防醫學院醫學系兼任教授以及醫科所合聘教授、台灣耳科醫學會理事，專長於耳鼻喉科的臨床與基礎研究，特別是中耳炎、膽脂瘤手術、人工電子耳植入手術、眩暈症及嬰幼兒聽力障礙之診治，軍陣噪音、轉譯與再生醫學的研究，更曾獲得兩屆的「國家新創獎」殊榮。
王智弘院長表示，自己才由軍職轉換為榮民身分的當下，能接掌桃園分院以延續對榮民榮眷的醫療照顧實感榮幸，必將全力以赴帶領桃園分院，朝全方位的向上提升昂首邁進。
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