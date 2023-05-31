新竹棒球場OT案歷經7度協商 場地點交竹市府改善

新竹市立棒球場已在去年5月由市府點交給OT廠商龍來球場股份有限公司，未料去年7月底場地缺失打了2場就停賽迄今，龍來不堪虧損要求暫停合約。市府今天指出，經市府團隊7度與龍來協商履約爭議，月初已完成OT資產點還作業，回歸正常工程狀態。

新竹市政府今天正式啟動棒球場的開挖、檢測工作，過去場地與龍來公司的合約關係也受到關注。市府發言人施淑婷說，市府與龍來球場股份有限公司OT契約履約爭議，先歷經多次協商會議，達成共識於5月1日起暫停OT契約的履行（暫停營運），但未來球場排水改善優化後，龍來公司亦希望繼續執行本OT營運案。

市府說明，從今年1月19日、2月14日、4月10日，龍來3度與市府副市長蔡麗清及秘書長張致祥溝通棒球場OT履約問題；2月15日市府與龍來進行第二次協商會議；4月24日秘書長再召開第三次協商會議，雙方獲共識：考量球場仍持續改善中，確無法進行職棒賽事，雙方同意5月起暫停棒球場OT契約之履行。

龍來公司在這個月也將棒球場場地交還市府以利球場改善作業加速進行，期待明年2024年能夠提供中華職棒開打；5月3日市府與龍來公司召開棒球場OT案資產點還會議；5月8日市府正式完成OT案資產點還作業。