影／新竹棒球場挖出7公分石頭！ 土壤檢測送美實驗室

新竹市立棒球場場地問題受全國矚目，新竹市長高虹安今天宣布開挖、檢測，再度挖出約7公分的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。市府也說明，市長高虹安寄信給美國職棒大聯盟MLB高層，終於獲大聯盟唯一指定場務單位BrightView場地管理顧問公司正面回覆，邀來協助改善新竹棒球場，力拚明年賽事開打。

高虹安說，新竹市立棒球場改善工程是許多民眾非常關切的議題，在既有問題及契約限制等因素下，市府務實尋找最適方案，戮力還給新竹市民一座安全安心的棒球場，已力邀美國職棒大聯盟場務專家，協助指導新竹棒球場改善工程，並確認設計書圖。

高虹安也透露，今年1月13日曾與大聯盟國際高階副總裁暨WBC總裁Jim Small共同受邀至新竹攻城獅主場看球，自己當面有向其表達對於球場修復的擔憂，希望其能給予棒球場相關建議與指導，很感謝Jim Small不吝賜教，這段緣分也結出了後續善果。

經高虹安親自寄信Jim Small尋求協助，市府終獲大聯盟唯一指定場務單位 BrightView場地管理顧問公司正面回覆，有望爭取其協助新竹棒球場執行改善作業。

市府也說明近月處理棒球場案歷程，今年2月、3月、4月分別舉辦三場工程體檢會諮詢專家學者意見；3月也針對開挖檢測，進行試掘、完整取樣、試體彌封演練；4月市府與中華民國棒球協會合作勘驗新竹棒球場，棒協當時即建議市府向美國職棒大聯盟尋求專業協助。

時間來到了4月下旬，第三次體檢會會議中也同樣建議市府邀請美國職棒大聯盟場務專家協助球場修復；隨後，市府及棒協即啟動與大聯盟之溝通作業；5月，市府正式委任台灣省土木技師公會，執行開挖前現況、檢測過程、改善過程、改善結果的紀錄鑑定工作，並商請具洲際球場改善經驗之技師團隊重新繪製工程書圖以審認頒圖。

高虹安強調，自知悉棒球場存在排水問題，市府團隊多方洽詢改善方案，並請統包廠商會同場務人員繪製改善書圖，最終於5月初廠商出具改善書圖，5月下旬市府獲得 BrightView正向回應，前期將以遠端作業為主，後續BrightView將派員來台協助。

市府指出，BrightView不僅是美國職棒大聯盟唯一指定場務單位，也是歷屆WBC世界棒球經典賽海外球場指定合作養護團隊及必要監造單位，非常感謝BrightView願意協助改善作業，並指派擁MLB、WBC場地負責人經驗高階場務專家來台協助改善作業。