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桃園機車格比雙北貴 民代促調降

聯合報／ 記者陳右豪／桃園報導
桃園市路邊機車停車格收費標準各區不一，且費率比雙北貴，民代要求比照雙北辦理。本報資料照片
桃園市路邊機車停車格收費標準各區不一，且費率比雙北貴，民代要求比照雙北辦理。本報資料照片

桃園市路邊機車停車格收費標準各區不一，有計次和計時區分，計次20至30元，計時從每小時5元至10元，採累進費率，最高以1天13小時計費，比雙北每次20元高出許多，民代要求應降價比照雙北，交通局昨回應，收費路段較雙北少，費率是依需求規畫。

議員許家睿調閱資料發現，按照桃園市公有停車場收費及管理自治條例，機車費率計次為10至30元，計時每小時10至20元；新北市自治條例計次最高費率上限30元，計時上限10元；台北市機車計次最高20元，計時上限10元，都比桃園便宜。

議員彭俊豪表示，桃園整體大眾運輸系統尚未健全，如中壢有機捷經過，許多民眾騎車轉乘，計次30元，比雙北多10元，每月至少多出200元，反而會去違規停車。

陳姓民眾表示，有次停在中壢區公所前停車3小時，要60元，在雙北卻只要20元，北市還可買400元月票停到飽，桃園交通沒有雙北方便，收費卻比較貴，沒道理。

交通局回應，桃園收費路段相對雙北較少，規畫停車費率是依需求因地制宜，如銀行、戶政事務所等需高周轉路段才採較高費率，在大眾運輸場站周邊會規畫計次收費方便轉乘，其他大部分皆採每半小時5元的計時費率。

交通局說，中壢機捷站周邊多為計次收費，如高鐵北路有69席、青心路241席、青埔路134席及洽溪路66席，共計510席計次收費機車格，採計時收費僅有12席，供臨時停車民眾使用。

桃園 機捷

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