通霄鐵道荷花田引搶拍亂象 田主收費惹議驚動警

苗栗縣通霄鎮五南里「鐵道荷花」美景吸引攝影玩家、遊客搶拍，但也引發擅闖花田、鐵道區、垃圾等亂象，有田主現場收取50元清潔費與民眾發生爭執，一度驚動警方到場調解。

苗栗縣警察局通霄分局今天指出，28日接獲民眾報案稱，通霄鎮五南里鐵路旁荷花田有民眾口角糾紛，員警到場發現為荷花田主人與遊客因拍照收費問題產生歧見，經調解後，已順利化解僵局。

通霄鎮五南里平交道旁有5處荷花田，因緊鄰台鐵軌道旁，每年初夏花開時節，有大批攝影玩家前往取景拍照，近幾年隨著網路傳播迅速，前往朝聖的遊客爆增，被當地人形容為「鐵道荷花菜市場」；然而也因部分民眾擅闖田間、亂丟垃圾等行為，引發爭端。

其中1處荷田陳姓田主指出，連日來超過數百名民眾開車前往，常見車輛隨意停在狹窄產業道路旁，有人為了取景擅闖田間，甚至為讓荷花與火車經過同時入鏡，動手攀折花木，最後人走了還留下垃圾。

陳姓田主說，因遊客來來去去，許多人又屢勸不聽，事發當天他索性要求收取50元作為環境清潔與工本費，引起1名站在道路上拍照的男子不滿，雙方一時爭執，才會報警處理。

陳姓田主也出示證明指出，當天共收了900元，加上自掏腰包100元，共1000元全數捐給慈雲寺做香油金，他向當天有付費的民眾說聲抱歉，並期盼日後來者，能夠自律、發揮公德心。

1名攝影玩家今天趁著颱風前天空雲彩變化豐富，到場拍攝，他表示，根據自己多年經驗，若只是在路旁、安全地點拍照，荷花田主向來不會打擾，只是當天人潮較多，少數人脫序、缺乏公德心行為屢勸不聽，可能因此「惹怒」田主，呼籲無論攝影者或遊客都應自律。