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苗縣原住民國一女生疑屢遭言詞霸凌 引發種族歧視爭議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市一所國中傳出有原住民女生遭同班男生在網路以言語霸凌，且涉及用「三字經」辱罵她的原住民身分。圖／取自網路
苗栗市一所國中傳出有原住民女生遭同班男生在網路以言語霸凌，且涉及用「三字經」辱罵她的原住民身分。圖／取自網路

苗栗市一所國中傳出有原住民女生遭同班男生在網路以言語霸凌，且涉及用「三字經」辱罵她的原住民身分，受害女生家長不滿在臉書社群PO文，強調女兒近來已嚴重到不想上課，讓他心疼；校方今天強調將針對此事加強校內輔導，也將安排雙方家長面談，希望學生在此事件能學習、成長，至於發言不當的男生仍將依校規處理。

受害林姓女生就讀知名國中一年級，校方調查了解，日前女生在校友成立的IG社團「鳥巢」留言談到隔壁班的一名學生，不料遭到同班另一名男生留言「XXX原住民上鳥巢是三小」的辱罵言詞，雖然留言都是匿名，但知情者不難得知雙方身分。

受害女生家長昨晚在臉書社團PO文說，前幾個月女兒就跟他說過，班上部分同學會拿原住民身分及她網路上名字來揶揄或是嘲諷，且是當面說，毫不避諱。女兒跟他說，他只認為求學過程中，難免會碰到不好相處的同學，要學著去適應，但近來已嚴重到女兒不想上課、抗拒上課，因言語上的針對越來越誇張。或許有人會覺得他女兒玻璃心，但就算玻璃心又怎樣？原住民身分礙到他們班上同學了？什麼時代怎還會有這樣的歧視？不想等到真的出事那天再來後悔。

校方說，學校得知情況後找留言男生了解，對方在PO文後也覺得不妥，隨即刪文，也在LINE群組中道歉，今天並主動向對方表達歉意，但女生還未表態願意原諒；這起校園言語霸凌事件，事涉原住民及種族歧視，校方高度關切並回報縣府教育處，除了加強校輔導讓學生了解網路發言的安全及自我保護，也將邀雙方家長面談。

這起校園霸凌事件，受害女生在校內曾一些細故與同學有摩擦，但此次言語已牽涉種族歧視，成為重大校園事件，一些網友表達不滿，還有人支持提告，也有原住民議員提供受害女生家長處理方式，林姓家長下午更新貼文並先關閉留言，強調後續會好好跟學校討論，該如何讓這件事落幕，主要想讓那些欺負人的小朋友知道網路的力量是很大的，大到是無法掌控的，他感謝大家關心。

女生 原住民

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