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高虹安任內施政滿意度調查出爐 治安、公安、醫療破7成

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安上任後推動「祝妳好孕凍卵補助」。《遠見雜誌》公布2023縣市滿意度，竹市在醫療衛生面向滿意度逾7成。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安上任後推動「祝妳好孕凍卵補助」。《遠見雜誌》公布2023縣市滿意度，竹市在醫療衛生面向滿意度逾7成。圖／竹市府提供

遠見雜誌最新公布2023縣市滿意度調查結果，根據調查結果，新竹市在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成，其中治安指標更贏過六都。新竹市政府今天回應，高虹安市長及市府團隊對民調結果皆虛心以對，參考並精進。

新竹市政府指出，遠見雜誌最新公布2023縣市滿意度調查結果，是該雜誌於今年3月份針對各縣市所進行的調查，也是新市府團隊上任尚未滿一百天的滿意度調查。而高虹安市長初上任的施政分數為64分、施政滿意度近五成（49.3%），比前任林智堅市長2015年初上任的施政滿意度為37.4%，還要高出12%。

竹市府針對這份民調結果認為，顯見新竹市民對新任的市府團隊一直都用很高的標準來評價。高市長上任以來帶領市府團隊全力拚市政，逐步落實各項政見承諾，同時虛心檢討各項不足，積極傾聽民意並加強與市民的溝通互動，盼滿足所有市民的期待。

市府指出，「遠見」今年3月1日至4月30日調查，針對教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、經濟與就業、觀光休閒等8大面向評比，在警政治安、公共安全、醫療衛生三大面向滿意度皆超過7成。

市府表示，在醫療衛生面向，考量新竹市產業特性與人口結構，市民初婚、生育年齡較高，高市長上任後規畫「0到6歲市府養」城市願景，推動「祝妳好孕凍卵補助」，讓年輕一代願婚、敢生、樂養；另為提供長輩更好的照顧，自今年起放寬長輩全口活動假牙補助資格、配合中央推動外籍看護工短照服務。

在治安面向，「遠見」分析高市長擁有科技背景，上任後建置科技偵防設備，強化犯罪偵查能量，使新竹市打擊犯罪成績亮眼。市府說，高市長上任後也立即整合各單位成立「新竹市打詐隊」推動識詐工作，今年度第1、2次「全國同步打擊詐欺專案行動」成果更榮獲警政署評比分組縣市第一名。

消防與公共安全面向，市府也說明，高市長上任後重視防救災工作，因應大規模災害，市府與英特爾、微軟、和碩與伸波通訊進行「5G專網結合可移動衛星之數位韌性通訊系統」計畫；近日也組成「建築工地檢查小組」進行稽查，避免重大工安危害。

竹市府指出，遠見雜誌調查時間為今年3月至4月，竹市執政權剛輪替不久、舊有問題尚待解決、新政策則需時間推動，這對上任不到100天的高市長及市府團隊來說有著重重關卡要突破。感謝市民朋友的鼓勵和鞭策，也更不會鬆懈，市府團隊勇於面對各項疑難雜症，未來將繼續推動政策、務實解決各種問題，希冀逐年提升施政滿意度。

新竹市長高虹安上任後成立「新竹市打詐隊」，積極推動識詐工作。《遠見雜誌》公布2023縣市滿意度，竹市在治安面向滿意度逾7成，更贏過六都。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安上任後成立「新竹市打詐隊」，積極推動識詐工作。《遠見雜誌》公布2023縣市滿意度，竹市在治安面向滿意度逾7成，更贏過六都。圖／竹市府提供

新竹 民調 高虹安

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