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直球對決！聆聽自救會反應意見 楊文科談生命園區必要性

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬 ／新竹即時報導
楊文科與自救會成員談生命園區必要性。記者黃羿馨／攝影
楊文科與自救會成員談生命園區必要性。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口反生命紀念園區自救會，今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通，湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫率5名自救會志工，一同與縣長面對面提出訴求。楊文科也解釋生命園區的必要性，但自救會成員也提出質疑，為何現有的殯葬地不用，而要在湖口大圓山陣地這樣值得保存、好的地點來蓋，納骨塔的量能真的不足嗎？

楊文科說明，他一直想找機會和大家見面，也一直關注大家反對生命園區的理由是什麼，在推動政策的時候，都會把未來30年的榮景考慮進去，以及思考政策對於鄉親生活有沒有改善、有沒有幫助。他提出的5支箭政見都不好做，也都會有反對的意見，縣府不排斥反對聲音，也會聽看看反對聲音，來作為調整政策的依據。

楊文科強調，台灣人都有慎終追遠的思想，對於喪事都非常謹慎，以新竹縣來說，竹東非法殯葬的問題難以改變，涉及到土地變更等問題，對於殯儀館設施來說鄉親確實有需求，加上現在土葬越來越少，都改用火葬，如此一來就需要納骨塔。至於自救會提到的竹北生命園區，當初並沒有決定地點，而是說以竹北為中心考量、來找土地進行可行性規劃，也要考量土地取得要便宜、地方風水要好等因素。

陳岫玫也認同楊文科要蓋生命園區的起心動念和善意，但她認為「地點是否適合在大圓山陣地」，此地不是公墓、殯葬土地，是一塊具有日據時代留下的戰溝、巨木區等值得保存地點。但現在原有的殯葬地不用，把更好地列為殯葬地，對周遭居民來說，造成影響很大，世代打的基業，會因為政府的政策權益受到侵害，「難道湖口鄉只能做殯葬鄉嗎？」

新竹縣民政處長賴江海說明，新竹縣鄉鎮公所全部的公墓，幾乎6成都是私人地，現在要再做設施，很多都不讓政府來做。這129處公墓，很多都是不到五分地，都是小型公墓，要做設施有困難，且很多公布在崎嶇的山區小路，動線也有難度。

湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫率5名自救會志工，一同與縣長面對面提出訴求。記者黃羿馨／攝影
湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫率5名自救會志工，一同與縣長面對面提出訴求。記者黃羿馨／攝影

自救會 新竹

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