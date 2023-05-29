楊文科直球對決反對意見 反生命園區成員：撤案為唯一訴求

新竹縣湖口反生命紀念園區自救會，將於今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通，會議全程於楊文科臉書直播。楊文科今天也在議會質詢時表示，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府會加強溝通，此話也引起自救會成員不滿，強調：「自救會以撤案為前提，不會有另外處置和配套，就是撤案。」

新竹縣議員徐瑜新今天在議會質詢時指出，關西鎮生命禮儀園區因價格公道，連新埔的民眾也會到此辦理後事，但關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，不敷民眾使用，新竹縣需要縣立的生命園區。

楊文科也表示，新竹縣沒有縣立生命園區，過去都是使用竹東、關西和竹東不合法的告別式場，光是告別式廳堂價格就貴2倍、納骨塔甚至貴3至8倍之多，因此他才將生命園區納入五支箭的建設計畫當中。

湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫表示，她今天下午會親自與縣長會面，自救會約有5、6位志工們也會前往，強調「自救會以撤案為前提，不會有另外處置和配套，就是撤案。」

針對議員徐瑜新總質詢提出禮廳、靈堂甚至納骨塔「不敷使用」，陳岫玫說，議員們提的資料以「不敷使用」來說，這字眼非常的籠統，自救會成員到每個鄉鎮實地去做功課、完整的清點，但議員們所提的數字哪裡來、如何評估？「這些都無法說服大眾。」