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楊文科直球對決反對意見 反生命園區成員：撤案為唯一訴求

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣湖口反生命紀念園區自救會，將於今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通。圖／報系資料照
新竹縣湖口反生命紀念園區自救會，將於今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通。圖／報系資料照

新竹縣湖口反生命紀念園區自救會，將於今天（29日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通，會議全程於楊文科臉書直播。楊文科今天也在議會質詢時表示，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府會加強溝通，此話也引起自救會成員不滿，強調：「自救會以撤案為前提，不會有另外處置和配套，就是撤案。」

新竹縣議員徐瑜新今天在議會質詢時指出，關西鎮生命禮儀園區因價格公道，連新埔的民眾也會到此辦理後事，但關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，不敷民眾使用，新竹縣需要縣立的生命園區。

楊文科也表示，新竹縣沒有縣立生命園區，過去都是使用竹東、關西和竹東不合法的告別式場，光是告別式廳堂價格就貴2倍、納骨塔甚至貴3至8倍之多，因此他才將生命園區納入五支箭的建設計畫當中。

湖口反縣立生命園區自救會長陳岫玫表示，她今天下午會親自與縣長會面，自救會約有5、6位志工們也會前往，強調「自救會以撤案為前提，不會有另外處置和配套，就是撤案。」

針對議員徐瑜新總質詢提出禮廳、靈堂甚至納骨塔「不敷使用」，陳岫玫說，議員們提的資料以「不敷使用」來說，這字眼非常的籠統，自救會成員到每個鄉鎮實地去做功課、完整的清點，但議員們所提的數字哪裡來、如何評估？「這些都無法說服大眾。」

陳岫玫強調，根據內政部資料，到110年底，全國有近8成的鄉鎮設施的殯葬業也還沒有改善，新竹縣長楊文科就職8個月有提到要增加兩支箭，包含蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區，為什麼竹北的生命禮儀園區突然不見了？如今生命園區的地點「湖口大圓山陣地」並非公墓、殯葬用地，卻要蓋生命園區，她質疑竹北生命禮儀園區到底去哪？縣府要好好說明、交代清楚。

新竹縣長楊文科也承諾，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府也會來進行溝通。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科也承諾，縣府會全力來推動生命園區，少部分反對的民眾，縣府也會來進行溝通。記者黃羿馨／攝影
徐瑜新指出，關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，目前已不敷使用。記者黃羿馨／攝影
徐瑜新指出，關西鎮禮廳僅有2間、靈堂8間，目前已不敷使用。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科

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