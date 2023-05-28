桃市府響應世界月經日 偕宮廟推廣月經平權可以入廟拜拜

5月28日是世界月經日，桃園市社會局及民政局還有全球小紅帽協會，今天於中壢仁海宮舉辦「世界月經日倡議活動」，以紅瓦祝福為主題，串連在地6大香火鼎盛廟宇，期盼共同推廣「月經來可以拜拜」的觀念。副市長蘇俊賓表示，期盼藉由宗教活動，打破月經禁忌及迷思，邀請民眾共同走入廟宇倡議月經平權。

蘇俊賓表示，依據「2023年桃園月經經驗調查」，高達6成市民認為月經期間不能入廟參拜，其中45歲以上市民的月經禁忌更高於年輕族群。雖然月經平權對於這個世代的人而言是理所當然，但世界各國許多宗教對於月經仍有根深蒂固的禁忌。

蘇俊賓指出，中壢仁海宮及桃園龍德宮主祀媽祖娘娘，慈惠堂主祀瑤池金母，而八德龍山寺也有臨水夫人，桃園護國宮太子廟也有註生娘娘，其他許多廟宇都有女神女力，期盼藉由宗教活動的推廣，打破月經禁忌及迷思。

中壢仁海宮董事長王介禧說，現在職場上已有許多女性撐起半邊天，各大宮廟有許多志工和工作人員都是女性，女性本來會有生理期問題，應該要正向看待自然及生理機能，而拜神禮佛心誠則靈，鼓勵女性在月經期間入廟參拜。

小紅帽協會創辦人表示，從初經來潮開始，她就發現有許多人討厭月經，但這是全世界50%的人都會經歷的事情，「月經平權」是基本人權，也是全世界共同關注的普世價值，在國門之都的桃園推動此活動，對於其他縣市乃至亞洲及全世界，特別具有示範作用。