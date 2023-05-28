竹北天坑建商現身揭「颱風搶險計畫」 B6先灌漿穩地基

釀竹北天坑案的建商豐邑建設今天（28日）晚間7時許，在十興里里民活動中心對周邊住戶召開說明會，針對颱風搶險工作進行說明，新竹縣長楊文科也率縣府團隊出席說明會，要求建商在工地外設立告示牌，揭露每日施工進度。這也是天坑事件發生以來，縣府、建商首度攜手召開說明會。

由於豐邑建設提出搶險計畫未過關，但考慮下周瑪娃颱風恐帶來暴雨，縣府專案小組另同意豐采520工地的地下室東北區基礎工程，因不涉及開挖，給予7天先灌漿穩固地基的局部搶險時間。

豐邑建設說明，針對颱風搶險部分，縣府同意施作區域為基地東北區地下6樓基礎地樑鋼筋綁紮完成區域基礎版灌漿及周邊區B6樓板模板、鋼筋收尾及灌漿。至於第一階段地下室搶險計畫，施作範圍為東北區中間區笩基結構施作，以及進行南區週邊開挖施工、筏基至順打牆結構施作。

至於周邊道路地層鬆軟部分，也會向竹北市公所申請道路開挖許可同意，並與五大管線單位確認管路位置及路徑及深度，開挖檢視完成後，立即以低強度混凝土回填至底部，待混凝土硬化後再鋪設路面。此外，也增加鬆散區域透地雷達測線量，持續以透地雷達監測土壤鬆散區域，是否有向上擴大發展趨勢，基地周邊也設置共計23個沉陷測量點，並每日監測記錄。

至於南向抽水計畫，由於南向開挖面有微量滲水，計畫採用真空抽水方式排水，預計在地下5樓外牆鑽孔埋設抽水管，同時水位觀測井目前共計設置4處，目前提高測量頻率，每週量測3次，當發現有異常昇高或降低情形，立即檢視地下室是否有異常出水現象，如有異常立即於對應位置之道路進行預防性圈圍管制