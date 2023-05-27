海龜救傷可改送桃園 日本獸醫院級團隊進駐支援

桃園海岸平均1個月有1至2隻的海龜因不明原因擱淺需要緊急救護醫療，過去都送往基隆海洋大學救治，不過路途遙遠，希望桃園能有就近的救傷地點，因此台灣橫浜八景島股份有限公司Xpark為響應2023世界海洋日慶典，與桃園市政府海岸管理處共同成立海龜保育教育暨救傷中心，今揭牌啟用，共同為野生動物盡份心力。

去年6月市府與Xpark就簽訂桃園市海洋野生動物救援暨海洋環境教育合作意向書，展開動物救援，今年再在海洋委員會海洋保育署，及日本台灣交流協會的見證及後援下，共同成立海龜保育教育暨救傷中心，盼透過醫療及照顧，讓海龜能健康重回海洋。

本月6日有隻玳瑁海龜遭漁線纏繞並肺部感染，經評估送往海龜保育教育暨救傷中心收容觀察，檢查發現海龜食道內有吞食魚鉤情況，經獸醫取出，目前狀況健康穩定，食量也逐漸恢復。

桃園市長張善政表示，今救傷中心成立讓桃園及鄰近縣市受傷的海龜能就近獲得醫療照護，也是推動海洋保育工作重要的一步，未來此處肩負著寓教於樂，並倡導淨灘、力行減塑及了解擱淺通報等保育海龜行動。

台灣橫浜八景島股份有限公司董事長荒川潤指出，日本橫浜八景島經營5個水族館，並秉持初衷提供海洋中受難、受傷的野生動物獸醫院，為他們提供最佳照顧，將初衷帶來台灣，給海洋生物最好照顧，相信海龜在Xpark團隊的醫療技術及細心照顧下，受難海龜能夠平安健康，回到自由的大海。