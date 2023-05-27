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瑪娃颱風不確定性降低 最新可能走向曝光

海龜救傷可改送桃園 日本獸醫院級團隊進駐支援

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
Xpark與桃園市政府海岸管理處共同成立海龜保育教育暨救傷中心，今揭牌啟用。記者翁唯真／攝影
Xpark與桃園市政府海岸管理處共同成立海龜保育教育暨救傷中心，今揭牌啟用。記者翁唯真／攝影

桃園海岸平均1個月有1至2隻的海龜因不明原因擱淺需要緊急救護醫療，過去都送往基隆海洋大學救治，不過路途遙遠，希望桃園能有就近的救傷地點，因此台灣橫浜八景島股份有限公司Xpark為響應2023世界海洋日慶典，與桃園市政府海岸管理處共同成立海龜保育教育暨救傷中心，今揭牌啟用，共同為野生動物盡份心力。

去年6月市府與Xpark就簽訂桃園市海洋野生動物救援暨海洋環境教育合作意向書，展開動物救援，今年再在海洋委員會海洋保育署，及日本台灣交流協會的見證及後援下，共同成立海龜保育教育暨救傷中心，盼透過醫療及照顧，讓海龜能健康重回海洋。

本月6日有隻玳瑁海龜遭漁線纏繞並肺部感染，經評估送往海龜保育教育暨救傷中心收容觀察，檢查發現海龜食道內有吞食魚鉤情況，經獸醫取出，目前狀況健康穩定，食量也逐漸恢復。

桃園市長張善政表示，今救傷中心成立讓桃園及鄰近縣市受傷的海龜能就近獲得醫療照護，也是推動海洋保育工作重要的一步，未來此處肩負著寓教於樂，並倡導淨灘、力行減塑及了解擱淺通報等保育海龜行動。

台灣橫浜八景島股份有限公司董事長荒川潤指出，日本橫浜八景島經營5個水族館，並秉持初衷提供海洋中受難、受傷的野生動物獸醫院，為他們提供最佳照顧，將初衷帶來台灣，給海洋生物最好照顧，相信海龜在Xpark團隊的醫療技術及細心照顧下，受難海龜能夠平安健康，回到自由的大海。

日本台灣交流協會副代表服部崇則說，日本橫浜八景島公司長年以來都是救難海洋野生動物的急救的獸醫院，去年6月簽署合作意向書後，這1年透過醫療救助、專業醫療團隊與設備，提高救援成功率，為海洋生態保育貢獻心力，期待今後持續推動海洋野生動物的保護與教育活動。

本月6日有隻玳瑁海龜遭漁線纏繞並肺部感染，經評估送往海龜保育教育暨救傷中心收容觀察。記者翁唯真／攝影
本月6日有隻玳瑁海龜遭漁線纏繞並肺部感染，經評估送往海龜保育教育暨救傷中心收容觀察。記者翁唯真／攝影

海龜 日本台灣交流協會

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