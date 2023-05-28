台61線忠孝交流道 研議治水方案

桃園市台61線快速道路忠孝交流道平面路段每逢大雨必淹，本月19日強降雨過後，積水更是3天後才消退，雖然政府會勘找到水患關鍵疏浚解決，但民代認為治標不治本，指新建密閉式排水箱涵才是解決之道。對此，桃園市水務局表示，改善方案預計6月初研議完成，會再和公路總局、海管處討論具體方案。

桃園市議員吳進昌和許更生指出，台61線忠孝交流道平面道路以往大雨淹水範圍約莫沿線500公尺，本月19日鋒面過境，問題比以往嚴重，不僅沿線1500公尺都淹水，積水還久久不退。

桃園市政府與公路總局近日前往淹水路段會勘，找到淹水原因在於該路雨水箱涵僅連接到附近土溝，而土溝自出海口起500公尺泥沙淤積嚴重，導致雨水無法宣洩，22日已出動挖土機疏浚，但議員認為問題只是暫時解決，憂心疏浚效果能否禁得起強颱「瑪娃」考驗。

吳進昌認為，土溝雖然暫時疏通，但在強風大雨肆虐下，土溝還是有可能被泥沙覆蓋，淹水情況恐怕會重演，長久之計應是建構密閉式排水箱涵把雨水導入海裡，而且箱涵要夠大，以利未來工程車清淤。至於箱涵該由誰來做，新建的排水箱涵用地取得有待協調，希望中央、地方依權責趕快找出徹底解決的辦法。

桃園市政府水務局表示，台61線積淹水問題確實是下方箱涵的問題，箱涵往保安林地後方的排水路被沙丘阻斷所致，22日已與公路總局緊急開挖臨時水路，後續改善方案評估預計6月初完成後，邀集海管處、公路總局針對排水路設置方案討論，以利後續排水操作及維護。