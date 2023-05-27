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新埔歷史街區最後一塊拼圖 朱氏家廟修復計畫動工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
朱氏家廟目前為朱家祭祀之用，平時仍有朱家後人居住其中。記者巫鴻瑋／攝影
朱氏家廟目前為朱家祭祀之用，平時仍有朱家後人居住其中。記者巫鴻瑋／攝影

已有百年建築歷史的新埔朱氏家廟，2009年被登錄為新竹歷史建築，又因其歷史特殊性，被納入「新埔宗祠博物館計畫」，計畫共有10處歷史建築陸續展開修復，而朱氏家廟修復工程動工，象徵「新埔三街六巷九宗祠」最後一塊拼圖將補上，未來家廟除維持祭祀功能外，還規畫空間展示文物、舉辦論壇。

新埔朱氏家廟位於新埔和平街上，建築規模為一堂二橫的三合院，目前仍有朱氏後人居住其中，不過因現存建築早在1918年即興建，距今超過百年，朱氏家廟自2014年起獲文化部文化資產局持續協助補助修復及再利用，已陸續投入近1000萬元經費，要將這棟歷史建築保存下來。

為了重現朱氏家廟風采，文化部決定再投入近2500萬元，委由黃天浩建築師事務所辦理設計監造，工程由潤昶有限公司承攬，展開家廟歷史建築修復，今天在新竹縣長楊文科見證下正式動工，預計明年5月就會竣工。

新竹縣文化局表示，朱氏家廟原為朱氏子孫搬到新埔的住屋，後因宗親見此地風水極佳，因此提議將此屋改為朱氏家廟，祭祀朱珍公派下的祖牌，並定每年10月25日為祭祖日，預計未來修復完成後除維持原有祭祀功能外，將於左橫屋設立「朱子學堂」，辦相關論壇及文物展示。

楊文科表示，「新埔宗祠博物館計畫」自2009年起由文化局推動執行，各館舍包含范氏家廟、林氏家廟、陳氏宗祠、新埔國小校長宿舍、張氏家廟、劉家祠、潘屋、朱氏家廟、吳濁流故居及上枋寮劉宅等共10處，其中新埔朱氏家廟為「新埔三街六巷九宗祠」中最後一處尚未進行修復的建築。

多年來朱氏後人都希望家廟能早日展開修復，雖然要由家族出資其中15%修復費用，不過家族後人宗親都一致支持，更希望家廟未來也能展示朱氏先祖「朱熹」歷史，同時修復後也將對來到新埔的遊客開放，讓更多民眾了解朱氏家廟歷史。

朱氏家廟目前為朱家祭祀之用，平時仍有朱家後人居住其中。記者巫鴻瑋／攝影
朱氏家廟目前為朱家祭祀之用，平時仍有朱家後人居住其中。記者巫鴻瑋／攝影
朱氏家廟展開修復工程，預計一年就會竣工重現歷史風貌。記者巫鴻瑋／攝影
朱氏家廟展開修復工程，預計一年就會竣工重現歷史風貌。記者巫鴻瑋／攝影

歷史建築 新竹

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