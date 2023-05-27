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龍潭停辦3年龍舟賽今年重啟 組隊報名至本月底

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
「2023年龍潭歸鄉文化節」正式開跑，桃園市長張善政（後中）今舉行記者會暨龍舟點睛儀式。記者翁唯真／攝影
「2023年龍潭歸鄉文化節」正式開跑，桃園市長張善政（後中）今舉行記者會暨龍舟點睛儀式。記者翁唯真／攝影

「2023年龍潭歸鄉文化節」今正式開跑，其中萬眾矚目的龍舟賽已舉行超過一世紀之久，不過連續3年前受疫情影響停辦，今年重啟賽事，將於6月22至25日舉行賽事，龍舟隊報名至本月底，預計將有約百隊一同較勁。

龍潭歸鄉文化節龍舟賽自西元1915年起今已傳承108年，堪稱全台歷史最悠久的埤塘龍舟賽；參加選手須採用跪姿划船為最大特色，除挑戰速度的極限，更象徵堅毅不拔、勇敢進取的客家精神。連續3年因疫情停辦龍舟賽，今年重啟賽事，桃園市政府邀請各界龍舟好手同場較勁，角逐市長盃爭取龍王桂冠。

桃園市長張善政今出席記者會暨龍舟點睛儀式表示，今年重啟龍舟賽事更令人引頸期盼，獎金也如往年一樣豐厚，活動精采可期。而賽前隆重的祈福點睛儀式，不僅祈求選手競技平安順利、賽事圓滿成功，更重要的是傳達客家鄉親「敬天謝神」的精神，相信屆時市民對於龍潭歸鄉文化節的活動體驗，將更為印象深刻，並以桃園為榮。

龍潭區長黃世琪指出，龍舟賽報名至本月底，預計會有百隊企業、機關學校、社區、里民組隊參與，這6艘龍舟於本月30日至6月19日可供大家練習，6月22日展開預賽，23日複賽及24日決賽。

6月22至25日也將舉行水上高樁獅爭霸賽、SUP立槳、Hakka粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式DIY活動及龍舟百年風華展等多項極具特色的活動，邀請民眾端午連假來到龍潭參與。

「2023年龍潭歸鄉文化節」正式開跑，今舉行記者會暨龍舟點睛儀式。記者翁唯真／攝影
「2023年龍潭歸鄉文化節」正式開跑，今舉行記者會暨龍舟點睛儀式。記者翁唯真／攝影
2023年龍潭歸鄉文化節龍舟賽事，今年共有6艘船將給予各隊伍比賽。記者翁唯真／攝影
2023年龍潭歸鄉文化節龍舟賽事，今年共有6艘船將給予各隊伍比賽。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政今替龍潭龍舟隆重的祈福點睛。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政今替龍潭龍舟隆重的祈福點睛。記者翁唯真／攝影

龍舟賽 疫情

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