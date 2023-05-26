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颱風近民憂天坑災害擴大 竹縣府明早急審搶險防災計畫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工務處今天回應，豐邑建設正提出防颱整備計畫，以及透過第三方公會審議，縣府明早加班將進行專案小組審查，與時間賽跑，落實防颱的整備。圖／本報資料照片
工務處今天回應，豐邑建設正提出防颱整備計畫，以及透過第三方公會審議，縣府明早加班將進行專案小組審查，與時間賽跑，落實防颱的整備。圖／本報資料照片

今明兩天受強颱瑪娃外圍環流影響，台灣局部近期短暫陣雨，汛期將至，讓竹北天坑案的附近社區相當憂心。對此，工務處今天回應，豐邑建設提出防颱整備計畫，正請第三方公會審議，預計今天下班前繳交計畫，縣府明早將加班進行專案小組審查，與時間賽跑，落實防颱的整備。

議員張珈源今天在議會質詢時，提及近期大雨來臨，引發天坑案附近民眾的擔心。他也要求復工計畫要做專案報告，前提是鄰損部分要與民眾和解，縣府委請社會公正技師、專家學者同意後，才能復工。

工務處長江良淵回應，豐邑昨天有提報相關資料給工務處，已先進行初審，目前要求建商找第三方公正單位來審議認可，正在辦理作業中，預計今天下班前提供資料，就能送明天的專案小組會議。

江良淵說，縣府基於安全考量，避免災害持續擴大，明天專案小組的審查，會審查搶險計畫與防災計畫。他坦言，現在正與時間賽跑，當務之急是要求做好周邊道路、周邊鄰房鑑定，之後才會再來考慮復工問題。

議員吳傳地也指出，519大雨導致新豐正興建的建案崩塌，雖然施工單位立即請預拌混泥土的車處理，未崩塌到道路，但居住在旁的鄉親很擔心，要求縣府盤點竹縣地下室開挖的建案狀況。

江良淵則說，盤點全縣地下室開挖建案，以竹北、新豐最多，約有10多個，第一時間發文請列管建案自主檢查並回報，第二階段將委請竹縣建築師公會、同仁逐案清查，根據目前回報無工地有異狀。

針對昨天民進黨籍議員歐陽霆揭露，新竹縣長楊文科2022年時的縣長選舉總部，指豐邑集團政治獻金87萬7420元正好是3個月租金，質疑楊「左手付房租，右手收獻金！」縣府昨天澄清並無外界所謂「對價」關係，呼籲外界勿用不當連結。

張珈源今天在議會向縣長建議，政治人物收政治獻金沒問題，但不巧這家建商捅婁子，建設公司左手捐錢、右手收房租，完全沒有出到錢，更讓縣長「有口難言」，他建議縣長退還這筆政治獻金，以昭社會公信，因為此筆容易讓人產生聯想，也讓接下來公務人員後續執行相關動作，能捍衛清白。對此，楊文科則回應，會深思熟慮此建議。

楊文科 颱風 天坑

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