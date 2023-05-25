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新竹棒球場周邊標線人行道惹怨 住戶半夜1點違停挨罰單

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹棒球場目前仍未重啟開放。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場目前仍未重啟開放。記者張裕珍／攝影

斥資12億元改建的新竹市立棒球場因場地缺失還無法啟用，但相關交通配套引發周邊住戶不少抱怨。市議員蕭志潔說，棒球場周邊因應賽事需求畫設的標線人行道，住戶動輒停車就挨罰，還有住戶接到罰單竟是員警凌晨1點多開的單，痛斥「現在又沒有打比賽，開單要讓住戶怎麼生活啊。」

北區市議員蕭志潔今天赴議會單位業務質詢，她為棒球場所在的民富里里民叫屈，因為棒球場修復到現在還無法重新開賽，還要面臨停車難圖，市府去年在周邊畫設綠色標線人行道，住戶動輒停車挨罰，甚至凌晨1點多還被警察開單，「到底有何道理。」

蕭志潔接連追問警察局長張素菱、交通處長倪茂榮說，「現在又沒有在舉辦棒球賽事，半夜去開單要住戶怎麼生活？」倪茂榮說明，是因棒球場賽事及活動吸引參觀人潮，且棒球場周邊道路狹窄無法施作實體人行道，才會規畫標線人行道，主要是讓賽事期間可以使用。

但這樣的說法讓蕭志潔無法接受，一聽到是賽事時間使用，直言「那賽了幾天？」倪茂榮回應「賽了兩天」，蕭志潔認為標線人行道到目前根本沒有實際發揮效用，只是徒增住戶困擾。倪茂榮說明，棒球場未來還是會啟用，標線人行道用得到，並強調在人行道違規停車，依法都可以開單。

交通處事後也說明，雖棒球場目前尚在改善階段，改善完成後仍有賽事及活動人潮需求，人行道有其必要性；若當地民眾若有停車需求，建議停放至周邊的民富與棒球場地下停車場，避免將車輛停在人行道違規而受罰。

針對周邊住戶接到4月13日凌晨1點被開的罰單，挨罰900元。北門派出所回應，員警當天凌晨1時接獲民眾110報案，檢舉新竹市西大路599-11號人行道車輛違停，立即派遣警力到場，確認車輛違規事實明確，有妨礙他人通行情事，依規定逕行舉發，並無違誤。

警方也強調，凌晨時分，警方不會特意主動針對違規停車開單，是因為當地是檢舉熱點，檢舉人報案後通常會在旁邊觀察警方是否真的有開單，警方依法處理，並提醒民眾不要違規停車，以免挨罰。

市議員蕭志潔今天質詢表示，新竹棒球場周邊因應賽事需求畫設的標線人行道，住戶動輒停車就挨罰，有住戶接到罰單竟是員警凌晨1點多開的單，引發民怨。圖／取自新竹市議會直播畫面
市議員蕭志潔今天質詢表示，新竹棒球場周邊因應賽事需求畫設的標線人行道，住戶動輒停車就挨罰，有住戶接到罰單竟是員警凌晨1點多開的單，引發民怨。圖／取自新竹市議會直播畫面

人行道 新竹市立棒球場 罰單 違停 警察

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