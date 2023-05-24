鎮代槓廠商 通霄海浴場光電暫停工

8位苗栗縣通霄鎮民代表質疑通霄海水浴場太陽能光電招租案黑幕重重，昨天阻止變電站工程施工，要求廠商出面向代表會說明，廠商強調合法、依合約施工，雙方爭論不休，氣氛火爆，現場暫停施工，不歡而散。

通霄鎮公所2019年辦理通霄海水浴場太陽能光電招租案，前鎮長陳漢志涉嫌向2家光電業者索賄收取回扣遭苗栗地檢署起訴，但光電板陸續設置完成，因案加上廠商申請變更變電站位置延宕，至今無法全面發電商轉。

貪瀆案爆發後，公所發現得標廠商安集科技公司設置的集配電站位置，與當初規畫不符，要求停止啟用，等官司告一段落再恢復辦理後續事宜；廠商持續向公所申請變更設置新集配電站位置，去年12月23日代理鎮長徐新淵卸任前同意變更計畫。

鎮代吳昭興、呂金穎等8人昨到霄海浴場大門前阻止變電站施工，吳昭興指出，海浴場太陽能光電招租案有很多不合理，廠商應正面說明；呂金穎說，廠商變更變電站位置，重新施工未經代表會同意，才引發爭議。

現場廠商人員強調一切合法，依合約執行，代表會無權阻止施工，會將意見帶回處理；截至昨晚截稿前，安集科技並無進一步說明。

通霄鎮公所主任祕書馬華君說，公所依法行政，與光電業者雙方依合約執行，對代表會意見表示尊重，也將盡可能促成雙方理性溝通。