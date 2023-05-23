預防工安事件 竹市府成立檢查小組稽查建築工地

先前發生新竹縣「豐采520」建案工地因施工不慎導致「天坑」、台中捷運被吊臂穿插等事件，為預防建案工地出現重大工安意外，造成人員傷亡及財物損失，新竹市府邀集專業技師公會代表成立檢查小組，於上周五（19日）起陸續開始工地實地核檢。高說，防患於未然，避免發生重大工安危害，市府要主動保障民眾生命財產安全。

都發處表示，現代化的城市因都市發展快速，新建建物已朝深基礎及高層化發展，建築工程緊鄰鄰房施工，易產生公共安全疑慮。因其他縣市陸續發生建築工地施工不當衍生重大工安事件，為避免重蹈覆轍，及確保民眾與施工安全，市府主動邀集四大專業技師公會代表組成檢查小組，進行建築工地稽查。

都發處說，市府盤點轄內已申報開工的建築工地，第一階段針對已啟用大型塔式起重機及高層建築深開挖的工地進行實地檢查；第二階段將查核已申報開工的建築場所，以更高標準來檢視施工安全問題，若現場發現屬立即性危害項目，會直接依規要求建商勒令停工，藉此預防工安事件發生，希望做到「零意外與零事故」。

市府都發處、勞工處及同檢查小組成員19日優先勘查位於食品路及南寮地區的建築工地，藉由第三方外部稽核，檢核書面報告、開挖深度、現場擋土支撐工法及監測資料等重要內容，進行安全性確認及改善建議，這兩處工地則未發現問題。