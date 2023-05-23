桃園暴雨成災！市長臉書遭灌爆 張善政：若嚴重我會出現

受到鋒面影響，桃園昨晚9點起出現強降雨，各地陸續傳出災情。有網友批評這次大雨釀災不見市長人影，市長張善政上午受訪表示，昨晚一直都有與水務局聯絡，水務局、消防局也隨時掌握災情，「如果真的有嚴重災情的話，我會出現的。」

中央氣象局昨深夜發布豪雨特報，水利署也發布一級淹水警戒，瞬間強降雨讓蘆竹區南山路一度淹水深約半個輪胎高，多輛機車被吹倒、車身泡水；平鎮區台66線快速道路近延平路橋下也淹水，現場有如汪洋。水務局統計，轄內昨晚共有20處傳淹水災情，雨停後都迅速消退。

部分網友不滿張善政臉書對大雨未事先預警，深夜灌爆張臉書，留言批評「淹水了，人呢？」、「親愛的科技市長，我們的桃園淹到已可以划水了，您要不要有所作為一下？」、「雨天濕滑風又大超危險，應該要放假」。

張善政上午在市議會受訪回應，昨晚一直都有跟水務局聯絡掌控下雨狀況，昨天雨量都在預料和控制範圍內，「如果真的有嚴重災情的話，我會出現的」，但市民應該要了解市府是一個團隊，水務局、消防局隨時都在掌控災情。