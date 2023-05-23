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桃園暴雨成災！市長臉書遭灌爆 張善政：若嚴重我會出現

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園昨晚暴雨成災，有網友不滿市長臉書對此隻字未提，市長張善政上午受訪表示，一直都有掌握災情。記者朱冠諭／攝影
桃園昨晚暴雨成災，有網友不滿市長臉書對此隻字未提，市長張善政上午受訪表示，一直都有掌握災情。記者朱冠諭／攝影

受到鋒面影響，桃園昨晚9點起出現強降雨，各地陸續傳出災情。有網友批評這次大雨釀災不見市長人影，市長張善政上午受訪表示，昨晚一直都有與水務局聯絡，水務局、消防局也隨時掌握災情，「如果真的有嚴重災情的話，我會出現的。」

中央氣象局昨深夜發布豪雨特報，水利署也發布一級淹水警戒，瞬間強降雨讓蘆竹區南山路一度淹水深約半個輪胎高，多輛機車被吹倒、車身泡水；平鎮區台66線快速道路近延平路橋下也淹水，現場有如汪洋。水務局統計，轄內昨晚共有20處傳淹水災情，雨停後都迅速消退。

部分網友不滿張善政臉書對大雨未事先預警，深夜灌爆張臉書，留言批評「淹水了，人呢？」、「親愛的科技市長，我們的桃園淹到已可以划水了，您要不要有所作為一下？」、「雨天濕滑風又大超危險，應該要放假」。

張善政上午在市議會受訪回應，昨晚一直都有跟水務局聯絡掌控下雨狀況，昨天雨量都在預料和控制範圍內，「如果真的有嚴重災情的話，我會出現的」，但市民應該要了解市府是一個團隊，水務局、消防局隨時都在掌控災情。

張善政說，昨天消防局開設3級應變中心，由於災情都是非常局部的小小淹水災情，半夜2點鐘雨勢稍歇後應變中心已解除。張也強調，其實市府都有掌控雨勢、監控雨量，昨天楊梅跟中壢時雨量都有超過40毫米，內部都有收到警訊，但因為沒有災情，所以就沒有對市民大肆宣揚。

雨彈狂襲桃園，蘆竹南山路小7超商前大雨淹水超過半輪胎，成排機車被水淹得東倒西歪，騎士涉水經過險象環生。圖／取自「我是南崁人」臉書
雨彈狂襲桃園，蘆竹南山路小7超商前大雨淹水超過半輪胎，成排機車被水淹得東倒西歪，騎士涉水經過險象環生。圖／取自「我是南崁人」臉書

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