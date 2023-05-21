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好美！苗栗金針花秘境6月3日開跑 賞花再等等

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，今天吸引大批遊客賞花。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，今天吸引大批遊客賞花。記者范榮達／攝影

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防800公尺金針花廊道，花季預計6月3日至7月初登場，美麗的金針花海未演先轟動，連日來吸引大批遊客朝聖，鄉公所明天要噴藥防治病蟲害，鄉公所呼籲賞花再等等。

苗61線旁大湖溪社寮角堤防因雜草、雜木叢生，鳥群棲息危害鄰近草莓園，大湖鄉公所4年前起，爭取水利署第二河川局補助，逐年逐段種植金針花美化，目前金針花廊道沿著堤防種植800公尺，每年母親節前後的花季，民眾口耳及網路流傳爆紅。

大湖鄉長黃惠琴說，金針花海分段開花，目前中段約400公尺花開約4成，前、後段再接力，花季從6月3日可以延續至7月初，但因公所沒有施灑農藥，發生蚜蟲等病蟲害，雖不會對於人體健康有大礙，但擔心誘發過敏，明天（22日）、後天（23日）將施藥防治，屆時張貼告示，請遊客配合6月1日以後來賞花。

大湖溪社寮角堤防金針花廊道花季還沒有上場，近來吸引遊客慕名而來賞花，今天一群來自台中市的遊客讚嘆「就是美」！金針花海加上堤防上空的藍天，怎麼看都美，金針花廊道名不虛傳。

黃惠琴指出，大湖鄉公所一個多月來動員志工至金針花廊道拔草、整理環境，加上附近台苗61線狹窄、缺乏停車空間，建議花季期間遊客大型車、大小車都放在大湖鄉羅褔星紀念館前廣場，再步行到金針花廊道。

此外，請不要亂踩，及亂採金針花或附近農園農作物，垃圾不要亂丟，流動廁所請保持清潔，另金針花海間的步道階梯採沙包堆置，雨後表面比較溼滑，遊客要特別注意安全。

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，今天吸引大批遊客賞花。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，今天吸引大批遊客賞花。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，鄉公所明天、後天將噴藥防治病蟲害。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，鄉公所明天、後天將噴藥防治病蟲害。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，今天吸引大批遊客賞花。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤金針花廊道開約4成，今天吸引大批遊客賞花。記者范榮達／攝影

賞花 鳥群

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