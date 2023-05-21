好美！苗栗金針花秘境6月3日開跑 賞花再等等

苗栗縣大湖鄉靜湖村大湖溪社寮角堤防800公尺金針花廊道，花季預計6月3日至7月初登場，美麗的金針花海未演先轟動，連日來吸引大批遊客朝聖，鄉公所明天要噴藥防治病蟲害，鄉公所呼籲賞花再等等。

苗61線旁大湖溪社寮角堤防因雜草、雜木叢生，鳥群棲息危害鄰近草莓園，大湖鄉公所4年前起，爭取水利署第二河川局補助，逐年逐段種植金針花美化，目前金針花廊道沿著堤防種植800公尺，每年母親節前後的花季，民眾口耳及網路流傳爆紅。

大湖鄉長黃惠琴說，金針花海分段開花，目前中段約400公尺花開約4成，前、後段再接力，花季從6月3日可以延續至7月初，但因公所沒有施灑農藥，發生蚜蟲等病蟲害，雖不會對於人體健康有大礙，但擔心誘發過敏，明天（22日）、後天（23日）將施藥防治，屆時張貼告示，請遊客配合6月1日以後來賞花。

大湖溪社寮角堤防金針花廊道花季還沒有上場，近來吸引遊客慕名而來賞花，今天一群來自台中市的遊客讚嘆「就是美」！金針花海加上堤防上空的藍天，怎麼看都美，金針花廊道名不虛傳。

黃惠琴指出，大湖鄉公所一個多月來動員志工至金針花廊道拔草、整理環境，加上附近台苗61線狹窄、缺乏停車空間，建議花季期間遊客大型車、大小車都放在大湖鄉羅褔星紀念館前廣場，再步行到金針花廊道。