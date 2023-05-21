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新竹地政便民出擊！ 住址隱匿、地籍異動即時通免費辦

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
地政機關推出「住址隱匿」及「地籍異動即時通」免費申請服務，竹市地政事務所今指出，將「主動出擊服務」跨出辦公室到各機關主動受理民眾申請，有效延伸地政服務據點。圖／新竹市政府提供
地政機關推出「住址隱匿」及「地籍異動即時通」免費申請服務，竹市地政事務所今指出，將「主動出擊服務」跨出辦公室到各機關主動受理民眾申請，有效延伸地政服務據點。圖／新竹市政府提供

詐騙手法不斷更新，地政機關為使不動產持有人的個人資料隱私及財產權益能夠多一分保障，特別推出「住址隱匿」及「地籍異動即時通」免費申請服務；新竹市地政事務所今指出，為提供市民更多元及便捷的申請方式，將「主動出擊服務」跨出辦公室到各機關主動受理民眾申請，有效延伸地政服務據點，確保市民財產權益。

地政處表示，市長高虹安重視反詐工作，上任後成立「新竹市打詐隊」，為增加市民防詐免疫力，透過多元管道宣導反詐，提醒市民注意保護個人財產。為保障不動產高價值交易安全，土地登記資料有公開的必要性，為兼顧財產持有人地址的隱私，特別提供「持有人申請住址隱匿」服務，讓個資保護再升級。

另外，「地籍異動即時通」服務則是民眾財產安全的守門員，讓所有人在名下財產向地政機關申請異動的第一時間，即可接獲手機簡訊或電子郵件通知，有效防止偽冒不動產抵押貸款或移轉的情形。

竹市地政事務所表示，上周展開首場「主動出擊服務」前往香山區公所受理申請，現場除民眾外亦有里幹事提出申請，考量香山區有很多純樸的年長者，這項服務相當貼近長者需求，透過個人實際操作，可以更完整地將經驗分享出去，保障里民的財產安全。

地政事務所說明，持有不動產的市民申辦「住址隱匿」、「地籍異動即時通」服務，可至臨櫃填寫申請書並核驗身分證明文件（身份證、駕照、健保卡等）正本，或可透過自然人憑證線上申請（ https://reurl.cc/xlYmqN ）。未來將持續與竹市轄內其他機關攜手合作，發揮跨機關合作功效，將各項地政便民服務措施分享給更多市民，讓地政服務據點有效延伸，確保市民財產權益。

為提供24小時不斷線服務，新竹市地政事務所已建立Line@智能客服，即時回覆申辦須知、範例、注意事項等常見問題，民眾只要動動手指能輕鬆了解地政大小事，歡迎LINE搜尋官方帳號「新竹市地政事務所」，加入體驗。

新竹市地政事務所為提供市民更多元及便捷的申請方式，「主動出擊服務」跨出辦公室到各機關主動受理民眾申請。圖／新竹市政府提供
新竹市地政事務所為提供市民更多元及便捷的申請方式，「主動出擊服務」跨出辦公室到各機關主動受理民眾申請。圖／新竹市政府提供

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