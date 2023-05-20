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520戶所拍照區換新裝 高虹安笑：嚴禁拍美照再結一次婚

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市北區戶政事務所結婚拍照區改造以南寮漁港為創意發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍。圖／取自高虹安臉書
新竹市北區戶政事務所結婚拍照區改造以南寮漁港為創意發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍。圖／取自高虹安臉書

今天5月20日諧音近似「我愛妳」，新竹市3區戶政事務所一早陸續湧入新人完成結婚登記，也紛紛在市府全新打造的結婚拍照區合影留下美好回憶。市長高虹安在臉書分享3區戶所各有特色的結婚拍照區布置，歡迎新人留念，還笑說「嚴禁為了拍美照再結一次婚。」

新竹市政府民政處指出，520向來是結婚登記的熱門日子，由於今年恰逢周六，已有36對新人提前在前3日向戶所申請結婚登記並指定今天為生效日，今天戶所受理結婚登記至中午12點，也陸續有33對新人來到戶所登記結婚，總計69對完成終身大事。

不少趁著520來到戶政事務所結婚登記的新人，也驚喜發現戶政事務所打造別具特色的結婚拍照區，開心地合影留下美好回憶。

高虹安說，今年初在市府聆聽業務報告時，發現戶政事務所打造的結婚登記拍照背景太過老式且單調，因此責成民政處結合新竹市在地景點的概念重新設計，自己也提供意見修改，希望提供所有新人們兼具美感與地方特色的婚攝場景，感受新竹市滿滿祝福，並完成最重要的人生大事。

3區戶政事務所結婚拍照區各有特色，東區走復古風，以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛；北區則是創意風，以南寮漁港為創意發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍；香山區營造夢幻風，融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。

3區戶所結婚拍照區大改造計畫大功告成，結合在地特色和創意的設計在高虹安的臉書曝光後，有網友留言按讚「看了好想去新竹結婚」、已經結婚的市議員宋品瑩也不禁打趣留言「好棒喔！想結婚了」，高虹安看了回應「歡迎議員拍全家幸福美照。」

新竹市香山區戶政事務所結婚拍照區改造走夢幻風，融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」場景。圖／取自高虹安臉書
新竹市香山區戶政事務所結婚拍照區改造走夢幻風，融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」場景。圖／取自高虹安臉書
新竹市東區戶政事務所結婚拍照區改造走復古風，以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛。圖／取自高虹安臉書
新竹市東區戶政事務所結婚拍照區改造走復古風，以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛。圖／取自高虹安臉書

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