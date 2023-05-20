520戶所拍照區換新裝 高虹安笑：嚴禁拍美照再結一次婚

今天5月20日諧音近似「我愛妳」，新竹市3區戶政事務所一早陸續湧入新人完成結婚登記，也紛紛在市府全新打造的結婚拍照區合影留下美好回憶。市長高虹安在臉書分享3區戶所各有特色的結婚拍照區布置，歡迎新人留念，還笑說「嚴禁為了拍美照再結一次婚。」

新竹市政府民政處指出，520向來是結婚登記的熱門日子，由於今年恰逢周六，已有36對新人提前在前3日向戶所申請結婚登記並指定今天為生效日，今天戶所受理結婚登記至中午12點，也陸續有33對新人來到戶所登記結婚，總計69對完成終身大事。

不少趁著520來到戶政事務所結婚登記的新人，也驚喜發現戶政事務所打造別具特色的結婚拍照區，開心地合影留下美好回憶。

高虹安說，今年初在市府聆聽業務報告時，發現戶政事務所打造的結婚登記拍照背景太過老式且單調，因此責成民政處結合新竹市在地景點的概念重新設計，自己也提供意見修改，希望提供所有新人們兼具美感與地方特色的婚攝場景，感受新竹市滿滿祝福，並完成最重要的人生大事。

3區戶政事務所結婚拍照區各有特色，東區走復古風，以東門城為主軸，營造「復古眷村辧桌風」的熱鬧氣氛；北區則是創意風，以南寮漁港為創意發想，塑造「在地漁市風情」的趣味氛圍；香山區營造夢幻風，融合「草原、風箏、童心」等元素，打造「天空樂園」的夢幻場景。