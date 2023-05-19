大鹿林道東線開放腳踏車 雪管處：延長試辦1年

雪霸國家公園「腳踏自行車進入大鹿林道東線試辦計畫」今天屆期，雪霸國家公園管理處今天宣布，已完成2899人的意見調查，將延長試辦計畫期程1年，以利未來正式法制作業與公告。

雪管處去年5月20日起試辦開放腳踏自行車進觀霧地區大鹿林道東線，讓民眾能以多元遊憩方式體驗國家公園生態美，試辦1年，期間收集試辦成果並滾動式管理。

這項試辦計畫於今天屆期並有初步成果，雪管處今天發布新聞稿表示，為尊重並持續收集在地原住民部落意見，也兼顧腳踏車友盼能持續進入林道的心聲，將延長試辦計畫期程至113年5月19日，以利未來正式法制作業與公告。

雪管處指出，試辦期間單日進入腳踏自行車數最高為1天78輛，暑假期間平均每天47輛，過去1年平均每天11輛。目前已完成2899人次的意見調查，有93%民眾贊成未來東線可以正式開放腳踏自行車進入，也有9成的車友認為自己應具排除車輛故障及傷害處置的自救能力。

試辦期間有不少車友建議開放電動輔助自行車，以低碳環保形式進入大鹿林道東線，雪管處表示，最新公布「道路交通管理處罰條例」，已明確分類電動輔助自行車與電動自行車等規定，可作為進行管理之法源依據，雪管處將評估電輔車進入大鹿林道東線的可行性。

雪管處表示，延長試辦方式仍將採現場掃描QRcode線上申請制，開放進出時段為上午8時至下午5時，僅開放腳踏自行車進入（尚未開放電動輔助自行車），建議騎乘前應作好裝備及自行車檢查。