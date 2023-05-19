煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

受到鋒面影響，桃園和新竹出現大雷雨，甚至部分地區傳出淹水災情。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日凌晨發文示警「煙囪雲長出來了」，提醒桃園和新竹的朋友要多加留意。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日凌晨發文，直呼「煙囪雲長出來了」，指出桃園和新竹達「短時豪雨」，3小時下了破百毫米，部分地區已經開始有積淹水的情況，「梅雨季的鋒面上就是容易長這些妖魔鬼怪，今天西半部地區都需要留意短時強降雨唷，不是不到，只是可能還沒下到」。

有民眾在臉書社團「新竹人新竹事」貼出新竹道路淹水的影片，可以看見當時雨勢相當大，但路上仍有不少行駛中的汽機車。對此，新竹市長高虹安也在臉書上發文，表示市府團隊嚴陣以待，將護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道封鎖，確保用路人安全，也請市民避開該路段，勿強行通過，有行經低窪地區周邊亦請務必小心。