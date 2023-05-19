快訊

國台辦：即日起恢復團客赴大陸旅遊

劉芒、莫莉、網紅咖啡廳來看看！他讚「最完美道歉文」是她 1關鍵如教科書等級

北榮「狗員工」陪患者走最後時光 療癒力量院長最清楚

煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹道路淹水。圖擷自新竹人新竹事
新竹道路淹水。圖擷自新竹人新竹事

受到鋒面影響，桃園和新竹出現大雷雨，甚至部分地區傳出淹水災情。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日凌晨發文示警「煙囪雲長出來了」，提醒桃園和新竹的朋友要多加留意。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今日凌晨發文，直呼「煙囪雲長出來了」，指出桃園和新竹達「短時豪雨」，3小時下了破百毫米，部分地區已經開始有積淹水的情況，「梅雨季的鋒面上就是容易長這些妖魔鬼怪，今天西半部地區都需要留意短時強降雨唷，不是不到，只是可能還沒下到」。

有民眾在臉書社團「新竹人新竹事」貼出新竹道路淹水的影片，可以看見當時雨勢相當大，但路上仍有不少行駛中的汽機車。對此，新竹市長高虹安也在臉書上發文，表示市府團隊嚴陣以待，將護城河周邊及太原地下道、竹蓮地下道、全中興地下道、元培地下道、柑林溝地下道等多處地下道封鎖，確保用路人安全，也請市民避開該路段，勿強行通過，有行經低窪地區周邊亦請務必小心。

大雷雨 淹水 豪雨 高虹安 梅雨

延伸閱讀

影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂

電閃如白晝！新豐地下道被水淹滿 新竹凌晨大豪雨狂降

台灣海峽出現煙囪雲 吳聖宇：範圍很小降雨卻很驚人

下周還有鋒面報到雨區曝 賈新興：瑪娃颱風最快明晚生成

相關新聞

影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂

新竹地區在今晨降下大豪雨，尤其在竹北、新豐沿海一帶雨勢強勁，導致多處地下道出現嚴重積水，更有車輛拋錨，新竹縣市不少路段同...

大雨侵襲南庄 苗21線3.5公里路段又見落石坍方

苗栗縣南庄鄉苗21線道路3.5公里路段受到凌晨雨勢影響，今天清晨又出現落石坍方，交通一度中斷，經廠商以推土機清理，7點多...

煙囪雲降雨驚人！桃竹3小時「灌破百毫米」 水淹道路影片曝光

受到鋒面影響，桃園和新竹出現大雷雨，甚至部分地區傳出淹水災情。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）日凌晨發文示警「煙囪雲長出來了」，提醒桃園和新竹的朋友要多加留意。

大雷雨多處下水道積水 竹市香山高中急宣布停課1天

今天凌晨3點多下起大雷雨，新竹市時雨量一度高達83.5mm，由於突來的雨量超過排水系統負荷，造成轄內多處積淹水，護城河周...

豪雨伴雷擊！桃園1萬多戶停電 上午7時半搶修完畢陸續復電

鋒面過境，桃竹地區今天凌晨降下豪雨。根據中央氣象局資料顯示，今天0時到上午8時降雨前十名集中在桃竹地區，第一名累積雨量高...

大雷雨轟竹市 時雨量高達106mm 地下道水深逾100公分

新竹市自凌晨3點25分持續強降雨，最大時雨量高達106mm，市長高虹安今晨4時50分接獲通報立即應變指揮，並與消防局長李...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦