聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹市地下道淹水嚴重 高虹安趕赴視察
新竹市今天凌晨下起大雷雨，由於強降雨帶來雨量可觀，造成新竹市多處地下道淹水無法通行，甚至傳出有車輛受困。其中，三姓橋地下道因嚴重淹水，造成香山高中通學受阻，今天緊急停課，市長高虹安一早到現場視察了解現況，淹水情形緊急抽水排除中。
竹市府消防局長李世恭說，這次梅雨鋒面的急降雨來的又快又急，新竹市在3點半開始到4點20時左右，下了多達85毫米時雨量，消防局在4點之後開始陸續接獲轄內有多處的地下道與道路的積淹水，並立刻向市長報告災情。
李世恭說，市長高虹安凌晨4點多陸續掌握轄內的災情狀況，應變指揮，在早上6點半開始要上班上課的時候，到轄內多數個地下道去視察淹水災情。
市府指出，目前轄內還有4個地下道，有太原、全中興還有元培、柑林溝地下道，目前還有淹水狀況，大概深約莫1公尺左右，那消防局跟工務處目前正全力出動抽水機抽水，有多處排除，也請市民朋友們注意安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言