竹市地下道淹水嚴重 高虹安趕赴視察

新竹市今天凌晨下起大雷雨，由於強降雨帶來雨量可觀，造成新竹市多處地下道淹水無法通行，甚至傳出有車輛受困。其中，三姓橋地下道因嚴重淹水，造成香山高中通學受阻，今天緊急停課，市長高虹安一早到現場視察了解現況，淹水情形緊急抽水排除中。

竹市府消防局長李世恭說，這次梅雨鋒面的急降雨來的又快又急，新竹市在3點半開始到4點20時左右，下了多達85毫米時雨量，消防局在4點之後開始陸續接獲轄內有多處的地下道與道路的積淹水，並立刻向市長報告災情。

李世恭說，市長高虹安凌晨4點多陸續掌握轄內的災情狀況，應變指揮，在早上6點半開始要上班上課的時候，到轄內多數個地下道去視察淹水災情。