大雷雨多處下水道積水 竹市香山高中急宣布停課1天

今天凌晨3點多下起大雷雨，新竹市時雨量一度高達83.5mm，由於突來的雨量超過排水系統負荷，造成轄內多處積淹水，護城河周邊及太原、竹蓮、全中興、元培與柑林溝地下道等多處地下道積淹水，水深達100公分。香山高中因三姓橋地下道積水無法通行，今天早上緊急宣布停課。

市府指出，香山高中今天全校學生停課，老師可等雨退視需要在到校，可以從國中街到校。各導師今早已陸續協助通知學生及家長今天停課一日。學生若須返校拿東西，會聯繫與老師聯絡。

市府強調市府團隊嚴陣以待，已將地下道皆封鎖，確保用路人安全，請市民避開該路段，勿強行通過，另如有行經低窪地區周邊亦請務必小心。

市府團隊也已啟動各式抽水設備進行排除中，以減少因積淹水可能帶來的災情。提醒市民出門務必小心，注意安全，市府團隊將持續排除各處積淹水災情。