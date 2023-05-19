影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂

新竹地區在今晨降下大豪雨，尤其在竹北、新豐沿海一帶雨勢強勁，導致多處地下道出現嚴重積水，更有車輛拋錨，新竹縣市不少路段同樣淹水情況嚴重，導致多條道路被迫封閉無法通行，今上午出現嚴重塞車情況，竹科交通大亂。

據中央氣象局資料，今晨截至7點30分為止、累積雨量最高出現在新豐鄉西濱66K自動站達333.5毫米，其餘測站包含外湖289毫米、新豐284毫米、新埔267毫米、新竹243.5、湖口235.0等超過10處測站雨量都已突破200毫米。

因短時強降雨導致新竹縣市出現多處路段淹水，更有多處地下道被豪雨灌滿，竹北中和街一處地下道更慘有3輛車誤闖滅頂，民眾一度受困爬上車頂待援，警消緊急拉封鎖線，香山地下道同樣無法通行，香山高中更宣布緊急停課。