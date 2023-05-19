聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂
新竹地區在今晨降下大豪雨，尤其在竹北、新豐沿海一帶雨勢強勁，導致多處地下道出現嚴重積水，更有車輛拋錨，新竹縣市不少路段同樣淹水情況嚴重，導致多條道路被迫封閉無法通行，今上午出現嚴重塞車情況，竹科交通大亂。
據中央氣象局資料，今晨截至7點30分為止、累積雨量最高出現在新豐鄉西濱66K自動站達333.5毫米，其餘測站包含外湖289毫米、新豐284毫米、新埔267毫米、新竹243.5、湖口235.0等超過10處測站雨量都已突破200毫米。
因短時強降雨導致新竹縣市出現多處路段淹水，更有多處地下道被豪雨灌滿，竹北中和街一處地下道更慘有3輛車誤闖滅頂，民眾一度受困爬上車頂待援，警消緊急拉封鎖線，香山地下道同樣無法通行，香山高中更宣布緊急停課。
新竹縣消防局表示，新竹縣有10鄉鎮時雨量超過警戒值，截至目前為止共有28件因豪雨造成道路淹水受阻情形，包含竹北市中正西路、鳳岡路五段、竹北市中和街地下道3車受困、竹北市興隆路一段（鐵道路橋下）2車3人受困。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言