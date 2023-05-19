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影／地下道灌滿吞3車！新竹暴降大豪雨四處災 竹科上班交通大亂

聯合報／ 記者巫鴻瑋張裕珍／新竹即時報導
竹北中和街3車受困淹水地下道，駕駛一度爬上車頂待援。圖／翻攝自竹北泰和里長廖鴻燕
竹北中和街3車受困淹水地下道，駕駛一度爬上車頂待援。圖／翻攝自竹北泰和里長廖鴻燕

新竹地區在今晨降下大豪雨，尤其在竹北、新豐沿海一帶雨勢強勁，導致多處地下道出現嚴重積水，更有車輛拋錨，新竹縣市不少路段同樣淹水情況嚴重，導致多條道路被迫封閉無法通行，今上午出現嚴重塞車情況，竹科交通大亂。

據中央氣象局資料，今晨截至7點30分為止、累積雨量最高出現在新豐鄉西濱66K自動站達333.5毫米，其餘測站包含外湖289毫米、新豐284毫米、新埔267毫米、新竹243.5、湖口235.0等超過10處測站雨量都已突破200毫米。

因短時強降雨導致新竹縣市出現多處路段淹水，更有多處地下道被豪雨灌滿，竹北中和街一處地下道更慘有3輛車誤闖滅頂，民眾一度受困爬上車頂待援，警消緊急拉封鎖線，香山地下道同樣無法通行，香山高中更宣布緊急停課。

新竹縣消防局表示，新竹縣有10鄉鎮時雨量超過警戒值，截至目前為止共有28件因豪雨造成道路淹水受阻情形，包含竹北市中正西路、鳳岡路五段、竹北市中和街地下道3車受困、竹北市興隆路一段（鐵道路橋下）2車3人受困。

新竹寶山多處溪流暴漲，水位迫近橋面。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
新竹寶山多處溪流暴漲，水位迫近橋面。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
寶山多處路段山泥傾瀉，導致竹科上班交通大亂。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
寶山多處路段山泥傾瀉，導致竹科上班交通大亂。圖／寶山鄉長邱振瑋提供
竹北興隆路積水嚴重無法通行，更造成2車受困泡水，警消緊急封閉。圖／翻攝自臉書新竹人新竹事
竹北興隆路積水嚴重無法通行，更造成2車受困泡水，警消緊急封閉。圖／翻攝自臉書新竹人新竹事
竹北中和街3車受困淹水地下道，駕駛一度爬上車頂待援。圖／翻攝自臉書新竹爆料公社
竹北中和街3車受困淹水地下道，駕駛一度爬上車頂待援。圖／翻攝自臉書新竹爆料公社

新竹 雨量 豪雨 淹水

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