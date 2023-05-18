議員批兒童節禮物有安全疑慮 桃市府允會把關
桃園市議員余信憲今天中午在議會總質詢指出，4月兒童節有學校送積木，採購前就發生代理商有產品不符合檢驗標準，被經濟部罰款、下架。禮物雖是學校獨自採購，但是市府教育、經發、法務局不是狀況外，就是不當一回事，甚至覺得沒自己的事。
教育局長劉仲成表示，禮品經費都撥給學校由學校自行採購，會追查。張善政市長強調一定要遵守採購法，包括材質要符合規定，會要求教育局一定要查，從積木個案例擴大追查，確保學童收到的禮物符合安全規章標準。
余信憲認為，學校兒童節、畢業典禮都會採購禮品，雖然學校要為自行採購負責，但是每年幾乎都會傳出禮品選項、品質，有沒有致癌物安全等問題，市府相關單位抱著本位主義，像上述學校採購的禮品代理商公司在龜山區，經濟部處罰公司的同時，也有附本給經發局，經發局長答詢坦承收到文，卻說不負責商品檢驗，好像就沒事一樣，市府不是團隊嗎。
余信憲檢視學童家長送來的積木玩具品質確實差，從質詢時3位局長的答覆，讓人憂心市府不能為學童健康把關。根據商品檢驗法第6條第2項規定，兒童玩具屬應實施檢驗商品，凡輸入、進口至台灣，都需通過國家標準CNS4797玩具安全的規範檢查，來確保玩具安全無虞。
經濟部查得到代理商違法，市府卻查不到，顯示市府漫不經心缺乏橫向連繫，讓學校自行負責，才會造成這種整體的行政怠惰讓桃園的兒童暴露在有害的風險之中，市府應該全面清查學校兒童節禮物有沒有類似積木個案的問題。
余信憲強調，經濟部的公文顯示早已盯上該廠商，三番兩次發文給玩具廠商，要求玩具廠商補件申請送驗，沒想到被廠商「已讀不回」，經濟部一怒之下要求下令收回玩具。玩具有桃園市政府敬贈的貼紙，既然市政府背書，民眾會相信這玩具的品質，沒想到它恐怕不符合政府檢驗標準，甚至還可能危害健康但期間桃園市政府完全狀況外，讓人詫異。
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